طبيب الأهلي يكشف حالة كريم نيدفيد

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حاله كريم نيدفيد لاعب الفريق مطمئنة، بعد مشاركته في جزء من تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.



وأشار أبوعبلة إلى أن نيدفيد سيحصل على وقت أكبر لتجهيزه في المران الجماعي بعد العودة من قطر.



وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن نيدفيد يشارك مع فريق الشباب بالنادي خلال تواجد الفريق في جنوب إفريقيا وقطر.



وكان نيدفيد، قد أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.



ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي أبطال إفريقيا.