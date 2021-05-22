تحرير 275 محضرا تموينيا بالمنوفية خلال 48 ساعة



شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين باستمرار تكثيف الحملات التموينية و التفتيشية المكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم .

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة بنطاق المحافظة لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار يومين متتالين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال بأن الحملة أسفرت عن تحرير (275) محضر تمويني تنوع ما بين 138 محضر مخالفات مخابز و137 محضر مخالفات أسواق، مشيراً إلى أن تم تحرير محضرين جنح بناحية قويسنا أحدهم ضد صاحب مخزن مواد غذائية لممارسة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على طن و850 توابل أنواع مختلفة بها تغير في الخواص الطبيعية، والآخر ضد صاحب مصنع أدوات منزلية يعمل بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية وهمية وكذا استخدام أسطوانات غاز سعة 25 كجم .

وأضاف" الجمال" الى أنه تم تحرير محضر بناحية الباجور ضد صاحب محل جزارة لحيازته لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على 28 كجم لحوم منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضر أخر بناحية قويسنا ضد صاحب مدشة لخلط وتعبئة الأعلاف لإدارته النشاط بدون ترخيص وعرضه للبيع أعلاف مجهولة المصدر والتحفظ على 5 طن فول صويا و3 طن ذرة صفراء بدون مستندات دالة على مصدرها.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، بالاستمرار في تشديد الرقابة على المنشأت التموينية والمحلات العامة والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة حفاظاً على حقوق المواطنين.