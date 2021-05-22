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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لخوض السوبر الافريقي

بعثة الأهلي تُجري مسحة طبية قبل السفر إلى قطر

صدى البلد

أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية صباح اليوم داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا؛ استعدادا للسفر غدا إلى قطر لخوض مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.


وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية اليوم وفقا للبرتوكول الطبي المتبع قبل السفر، حيث تغادر البعثة مدينة بريتوريا غدا، ويتخلل الرحلة ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.


يذكر أن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قام بإرسال ملف طبي كامل للفريق إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»؛ استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي، أمام نهضة بركان المغربي.


وأكد أبو عبلة، أن الملف  يتضمن تقريرا مفصلا عن كل لاعب من الناحية الطبية، وذلك بناء على طلب  الاتحاد الإفريقي قبل خوض مباراة السوبر.

 

 ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

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