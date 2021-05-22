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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لنور دياب عبر إنستجرام

صدى البلد

حرصت نور أبنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

 

وظهرت أبنة عمرو دياب في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الكحلي و نسقت معه بنطلون جينز فاتح مما كشف عن قوامها الرشيق.

 

أنتعلت أبنة عمرو دياب حذاء رياضي مسطح من ماركة NIKE، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نور أبنة عمرو دياب أعتمدت على تسريحة شعر بسيطة و غير مبالغ فيها، ولم تتكلف في أستخدام مستحضرات التجميل و اعتمدت على جمالها الطبيعي.

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