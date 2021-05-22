أحدث ظهور لنور دياب عبر إنستجرام

حرصت نور أبنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت أبنة عمرو دياب في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الكحلي و نسقت معه بنطلون جينز فاتح مما كشف عن قوامها الرشيق.

أنتعلت أبنة عمرو دياب حذاء رياضي مسطح من ماركة NIKE، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نور أبنة عمرو دياب أعتمدت على تسريحة شعر بسيطة و غير مبالغ فيها، ولم تتكلف في أستخدام مستحضرات التجميل و اعتمدت على جمالها الطبيعي.