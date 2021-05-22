مستشار برنامج وعي تكشف محاور مشروع تنمية الأسرة المصرية.. فيديو

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزراة التضامن الاجتماعي، إن المرحلة الأولى لبرنامج "وعي" سوف تطبق في 9 محافظات، ومنها الشرقية والدقهلية والجيزة، كما أنها تطبق من محافظة المنيا حتى أسوان، منوهة إلى أن اختيار المحافظات كان على أساس الأكثر معدلات مواليد والأكثر فقرا.

وأضافت "مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية"، عبر مكالمتها الهاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن خطة برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحتوي علي 5 محاور، كاشفة أن كلا من وزارة التضامن والصحة والتخطيط والإعلام يشتركوا في تلك الخطة، كاشفة أن المحور الأول للخطة هو التمكين الاقتصادي، حيث أن يخص السيدات من سن 18 حتى 45 سنة، وذلك عن طريق تمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات.

وأشارت "زكي"، إلى أن المحور الثاني للبرنامج يتضمن تدريب هؤلاء السيدات على كيفية ادارة مشروع وقدرتها على أن تكون سيدة منتجة للمجتمع، مضيفة أن جميع الدراسات والبحوث اثبتت عند عمل السيدة وتمكينها اقتصاديا، تكون أقوى وأنفع لمجتمعها.

وأوضحت، أن المحور الثالث يكون التثقيف والإعلام ورفع الوعي، حيث إنه يتضمن 10 آلاف رائدة حتي أنهم في سيرهم للزيادة حتي أن يصبحوا 20 الف رائدة، مشيرة إلى أن هؤلاء الرئدات يقوموا بزيارات منزلية وندوات ويديرون فصول محو الامية، فيكون لهم دور هام مع المجتمع.

وأكدت، أن المدخل الأساسي لهذا البرنامج يكون علي طريقة علمية، حيث أنه يوجد مرصد للسلوكيات لجميع الاسر، وبناءا علي سلوكيات يتم الزيارات ورفع الوعي من خلال الرائدات ومكلفات الخدمة العامة.