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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بإستدعاء وزيرى الصناعة وقطاع الأعمال بسبب جنون أسعار الحديد

النائب عبد السلام
النائب عبد السلام خضراوى

طالب النائب عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، من الحكومة سرعة التدخل لضبط الارتفاع الكبير والجنونى فى أسعار الحديد، وبدون أى مبرر، مؤكداً ان سعر طن الحديد ارتفع إلى 14400 جنيه بزيادة جديدة قيمتها 200 جنيه.

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 وطالب "خضراوى"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بضرورة التدخل السريع والعاجل من الحكومة لكبح جنون ارتفاع اسعار الحديد متسائلا: «ما هى الأسباب الحقيقية التى دفعت شركات الحديد والصلب لرفع أسعار الحديد للمرة الثالثة فى أقل من شهر بما يعادل 200 جنيه للطن؟ وهل الحكومة على علم باتخاذ شركات الحديد والصلب لمثل هذه القرارات الخطيرة والتى ستؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء وسوف تؤدى الى الارتفاع الكبير فى اسعار وحدات الاسكان اضافة الى التأثير السلبى على المشروعات القومية الكبرى ومبادرة حياة كريمة؟ 

وأكد «خضراوى»، أن الاقتصاد الحر لا يعنى الفوضى أو احتكار السلع الاستراتيجية والمهمة مثل حديد التسليح، وأنه يجب على الحكومة بأن تبادر لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة فى مثل هذه الأمور، مطالباً باستدعاء وزيرى الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال للبرلمان للرد على تساؤلاته، وكذا بسرعة ايجاد بدائل حتى لا تحتكر بعض الشركات للحديد وتتحكم فى أسعاره، كما تريد مقترحاً لإنشاء عدة شركات للحديد تكون تابعة للحكومة مع اجراء تحديث وتطوير شاملين لشركة الحديد والصلب بحلوان بدلاً من تصفيتها لاعادة الاستقرار فى أسعار الحديد.

اسعار الحديد قطاع الاعمال الأسكان الصناعة مجلس النواب مبادرة حياة كريمة الدكتور مصطفى مدبولى شركة الحديد والصلب

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