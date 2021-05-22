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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دفعة الشهيد أحمد منسى.. محافظ القاهرة يلتقى ممثلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال اللقاء

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفدًا من ممثلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة ( دفعة الشهيد أحمد منسى ) والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك  بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب وحرص الدولة علي تأهيل الكوادر الشابة للقيادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستهداف الشباب ببرامج تدريبية على أعلى مستوى لرفع مستواهم من خلال تأهليهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملى، وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة فى الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولى زمام القيادة في العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة بما يعود بالنفع علي الوطن بكافة قطاعاته.
وأكد المحافظ أن البرنامج التدريبى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة فى المستقبل بالاضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار مشيرا إلى أن زيارة الوفد  للمحافظة تهدف إلي التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.
وأكد المحافظ على أهمية العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات مشيرًا إلى أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهرين من 22 مايو 2021 وحتى 15 يوليو 2021 وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أومديريات الخدمات.
واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء أهم الملفات الجارى العمل بها داخل المحافظة وخاصة ملف القضاء على العشوائيات ومنظومة النظافة الجديدة ، والمحاور المرورية الجديدة وتمكين الشباب وتطوير القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية ومثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون ومتحف الحضارات ومنطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة  والنقل العام والمرور وجهود استرداد أراضى الدولة .

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وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة حظيت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية بها فى الفترة الأخيرة بتوجيهات من القيادة السياسية والتى حرصت على إعادة الوجه الحضارى للقاهرة بالتزامن مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة .
شهد اللقاء د. حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من التنفيذين بالمحافظة .

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اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة دفعة الشهيد أحمد منسى

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