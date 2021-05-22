عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 28 منشاة بالجيزة لمخالفتها تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد «كورونا»

غلق المحلات المخالفة
غلق المحلات المخالفة

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة سلسلة حملات واسعة في عدد من الأحياء للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، ومدى التزام المحلات والمقاهي بمواعيد الغلق.

أغلقت أجهزة حى جنوب الجيزة بمعاونة الاجهزة الأمنية المرافقة لحملات الرصد والمتابعة ١١ محل تجارى لمخالفتها لاجراءات الحظر، ومصادرة ٩٥ حالة إشغال طريق، كما شنت ادارة الاشغالات حملة لرفع اشغالات الباعة الجائلين والاكشاك المخالفة بشوارع ( الجامعة، مراد، ميدان الجيزة، رضوان ابن الطبيب، ربيع الجيزى) والتى تم خلالها مصادرة ٧٠ حالة أشغال متنوعة.

الجيزة: إيقاف 4 حالات بناء مخالف وغلق وتشميع 43 مقهى

يشمل محاور مرورية ومشروعات استثمارية وسكنية..تفاصيل مشروع تطوير جنوب الجيزة

وبنطاق مركز ومدينة منشاة القناطر تم غلق ٨ محلات تجارية وتحرير ٦ محاضر اشغال و٤ محاضر لعدم ارتداء الكمامة.

كما أسفرت الحملات بمركز ومدينة البدرشين عن غلق ٢ مقهى ومطعم و ٣ محلات وورشتين ومصادرة ٢١ شيشة و٤٢ مضبوطات متنوعة، وتحرير ٦ محاضر عدم إرتداء الكمامة.

وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية شن مركز ومدينة الحوامدية عدة حملات والتى أسفرت عن تحرير ٢ محضر عدم إرتداء الكمامة و ٣ محاضر اشغال طريق، بالإضافة إلى رفع ١٢٦ طن مخلفات وتسليك شبكات الصرف الصحى بشوارع( زكرى إدريس، سعد زغلول، النهضة، السودان، كفر الشيخ).

كما وجه حى الدقى عدة حملات بمختلف قطاعات الحى والتى أسفرت عن تحرير ١٥ محضر لعدم إرتداء الكمامة وغلق أحد المطاعم بشارع ميشيل باخوم لإدارته بدون ترخيص، وتحرير ٣ محاضر مخالفة إنتظار دراجة نارية أعلى الرصيف و٤ محاضر إشغال طريق.

ترشيحاتنا

محامي قناة السويس: السفينة إيفر جيفن كانت محملة بمواد قابلة للاشتعال والشركة لم تخطرنا

الوضع الداكن يصل إعدادات مايكروسوفت أوفيس على أندرويد.. إليك طريقة تفعيله

بالصور.. خطوات استلام كلمة المرور الخاصة بـ البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

دوري أبطال أفريقيا.. زواني وسيرينو يقودان تشكيل صن داونز أمام الأهلي

سيبت الفرح من أجل العزاء.. تعليق مثير لـ هالة صدقي على وفاة سمير غانم

حادث مروع.. أنثى نمر تلتهم حارس حديقة حيوانات حتى الموت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إقراره بالبرلمان.. تفاصيل زيادة رواتب موظفي الدولة بمشروع قانون العلاوة الدورية

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

إجراء سعودي عاجل بشأن المسجد الحرام

أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي بشأن إيقاف سيف جعفر

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الصحة: لا وجود للفطر الأسود بين مصابي كورونا في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الضحية والنصاب وشلة الحرامية

د. محمد مبروك يكتب: فرصة الفلسطينيين الجديدة

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ