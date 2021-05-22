غلق 28 منشاة بالجيزة لمخالفتها تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد «كورونا»

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة سلسلة حملات واسعة في عدد من الأحياء للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، ومدى التزام المحلات والمقاهي بمواعيد الغلق.

أغلقت أجهزة حى جنوب الجيزة بمعاونة الاجهزة الأمنية المرافقة لحملات الرصد والمتابعة ١١ محل تجارى لمخالفتها لاجراءات الحظر، ومصادرة ٩٥ حالة إشغال طريق، كما شنت ادارة الاشغالات حملة لرفع اشغالات الباعة الجائلين والاكشاك المخالفة بشوارع ( الجامعة، مراد، ميدان الجيزة، رضوان ابن الطبيب، ربيع الجيزى) والتى تم خلالها مصادرة ٧٠ حالة أشغال متنوعة.

وبنطاق مركز ومدينة منشاة القناطر تم غلق ٨ محلات تجارية وتحرير ٦ محاضر اشغال و٤ محاضر لعدم ارتداء الكمامة.

كما أسفرت الحملات بمركز ومدينة البدرشين عن غلق ٢ مقهى ومطعم و ٣ محلات وورشتين ومصادرة ٢١ شيشة و٤٢ مضبوطات متنوعة، وتحرير ٦ محاضر عدم إرتداء الكمامة.

وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية شن مركز ومدينة الحوامدية عدة حملات والتى أسفرت عن تحرير ٢ محضر عدم إرتداء الكمامة و ٣ محاضر اشغال طريق، بالإضافة إلى رفع ١٢٦ طن مخلفات وتسليك شبكات الصرف الصحى بشوارع( زكرى إدريس، سعد زغلول، النهضة، السودان، كفر الشيخ).

كما وجه حى الدقى عدة حملات بمختلف قطاعات الحى والتى أسفرت عن تحرير ١٥ محضر لعدم إرتداء الكمامة وغلق أحد المطاعم بشارع ميشيل باخوم لإدارته بدون ترخيص، وتحرير ٣ محاضر مخالفة إنتظار دراجة نارية أعلى الرصيف و٤ محاضر إشغال طريق.