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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ردا علي دفاع ايفر جيفين.. قناة السويس توضح صحة قرار الحجز علي السفينة البنمية

صدى البلد

أكد  نصر فرج محامي هيئة قناة السويس، علي صحة قرار الحجز التحفظي علي السفينة البنمية “ايفر جيفين” وما عليها من بضائع، وذلك ردا علي دفاع الشركة المالكة للسفينة والذي اكد خلال مرافعته امام دائرة الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية، اليوم، عدم احقية قناة السويس في احتجاز السفينة بمنطقة البحيرات المرة.


وأكد نصر فرج المحامي انه وفقا لاتفاقية الانقاذ البحري لا يجوز الحجز علي نوعين فقط من السفن وهي السفن المملوكة للحكومات الموقعة علي الاتفاقية والسفن التي تحمل بضائع إنسانية، موضحا أن حادث جنوح السفينة البنمية تسبب في أضرار جسيمة لهيئة قناة السويس ولحركة التجارة العالمية.


وأضاف نصر فرج المحامي  خلال دفاعه أمام محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار عصام القزاز رئيس محكمة الاستئناف وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوض بسكرتارية أسامة الزامك أن الحادث ترتب عليه اضرار جسيمة لقناة السيويس من تعطيل حركة الملاحة العالمية  والتجارة العالمية.


وقال "نحن امام عملية إتلاف للمجري الملاحي لقناة السويس وتسببت في خطر داهم"، مشيرا إلي أنه في حال استمرار وجود السفينة بجنوحها بهذا الشكل كانت ستتعرض للانقسام.


وقال إن هيئة قناة السويس انقذت السفينة البنمية بما عليها من بضائع دون سقوط حاوية واحدة في مياه قناة السويس أو تعرض اي منها للتلف.


وقال أن الهيئة اكتشفت وجود 100 حاوية خطرة علي متنها خلال عملية التعويم وخلال فترة إجراء التحقيقات، مشيرا إلي ان  قبطان السفينة لم يبلغ بوجود هذه المواد علي متن السفينة خلال عملية عبورها.

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