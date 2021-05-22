تحريات مكثفة لكشف لغز جثة شاب ملقاة في ترعة بالغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية اليوم من جهودها لكشف لغز العثور على جثة ملقاة بمياه ترعة محلة ميسر لشاب فى العشرينات من عمره وتم التحفظ علي الجثة ونقلها إلي مشرحة مستشفي طنطا الجامعي .



كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول العثور على جثة لشاب فى العقد الثانى من العمر.

علي لفور انتقل رجال المباحث والقيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة اسعاف الى محل الواقعة وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفي طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى طلبت سرعة تحريات المباحث .