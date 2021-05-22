وفد مجلس النواب يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني من أمام معبر رفح

أعرب أعضاء الوفد من مجلس النواب المصري أثناء تواجدهم في معبر رفح البري ، عن دعم جميع الأحزاب المصرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ، وتأييدهم لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إعادة إعمار غزة.

وقال النائب علاء عابد نائب حزب مستقبل وطن ، إن هناك مشاركة تضامنية من أحزاب " مستقبل وطن , حماة وطن , الشعب الجمهورى , وتنسيقية شباب الأحزاب" .. مؤكدا على ان جميع الأحزاب المصرية تتضامن مع الشعب الفلسطينى الشقيق في محنته ..وأشار إلى ان هناك تقدير عالمى للرئيس عبدالفتاح السيسى للدور المصرى فى وقف إطلاق النار .

وأضاف النائب فايز أبو حرب نائب مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بشمال سيناء أن القافلة الانسانية المقدمة من الشعب المصري الي شقيقه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي هدية الرئيس لتقديمها إلى الشعب الفلسطيني في إطار الدعم الذي توليه القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية .. حيث تضم القافلة شحنات مواد صحية وغذائية كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأضاف النائب محمد عزمى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق القافلة الطبية والمساعدات الغذائية يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التواجد بجوار أشقائنا الفلسطينيين، وتزامنا مع خطوات الدولة على المستوى الدبلوماسي والسياسى، لتقديم هذه الهدية لمساندة الشعب الفلسطيني في محنته وتأكيد موقف نص الثابت تجاه فلسطين .







