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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حريق جديد فى مرفأ بيروت وبدء التحقيقات لمعرفة أسبابه

حريق فى مرفأ بيروت
حريق فى مرفأ بيروت وبدء التحقيقات لمعرفة أسبابه

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا أفادت فيه باندلاع حريق فى مرفأ بيروت وبدء التحقيقات لمعرفة أسبابه .

 

ونشر مراسل شبكة تلفزيون "RT" الروسية في لبنان، مقطع فيديو يظهر عمود دخان كبيرا يتصاعد فوق مرفأ العاصمة اللبنانية.


ونقل عن مصادر أمنية تأكيدها عدم وقوع إصابات جراء الحادث، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق، دون ورود معلومات عن أسبابه حتى الآن.

 

وأوضحت مصادر أمنية، أن الحريق اندلع في أرض خالية داخل حرم المرفأ، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن التحقيقات انطلقت للكشف عن أسبابه.

 

وأكد مراسل الشبكة الروسية أن فرق الدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق، دون ورود معلومات عن أسبابه حتى الآن.

 

وكان مرفأ بيروت والأحياء المحيطة به قد تعرضت لأضرار هائلة جراء الانفجار الضخم الذي دوى فيه في الرابع من أغسطس العام الماضي، نتيجة اندلاع حريق في أحد المستودعات.

اخبار توك شو مرفأ بيروت حريق

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