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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع كميات الأقماح الموردة بشون وصوامع قنا إلى 135 ألف طن

صوامع قنا تستقبل
صوامع قنا تستقبل القمح من المزارعين

واصلت صوامع و شون قنا، استقبال كميات القمح الموردة من المزارعين والتجار، بعد فحصها و تقسيمها قبل إدخالها و تخزينها بالصوامع.

و قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن إجمالي ما تم توريده من القمح حتي اليوم السبت، بلغ ١٣٥٥٤٢ طن و١٤٦ كجم و جاري التوريد و مراقبة الصوامع والشون والإطمئنان علي سلامة التخزين.

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و أشار السيد، إلى أن سعر الأردب بلغ ٧٢٥ جنيه لدرجة النقاوة ٢٣.٥ قيراط و ٧١٥ جنيه لدرجة النقاوة ٢٣ قيراط، فيما يبلغ سعر درجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيهات، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد قمح ٢٠٢١، مع عدم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن ٢٢.٥ قيراط.

و أضاف وكيل وزارة التموين بقنا، بأن القمح المستلم بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب، يتم من خلال لجنه تضم ممثل من التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء.

كان محافظ قنا، تفقد صوامع المراشدة والترامسة، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد و الاستلام بمطلع شهر مايو الجاري، ضمن خطة المحافظة المعدة مع و زارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، مشدداً على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون و الصوامع، و توفير كافة التسهيلات للمزارعين خلال عملية التوريد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا خلال عمليات الاستلام.

صوامع و شون قنا كميات القمح الموردة من المزارعين بلغ ١٣٥٥٤٢ طن و١٤٦ كجم مديرية التموين بقنا اخبار قنا

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