حريق ضخم بمرفأ بيروت والحماية المدنية تتدخل

اندلع حريق اليوم، السبت، بالقرب من مرفأ بيروت، والذي شهد انفجاراً ضخماً في أغسطس 2020.

وقالت مصادر أمنية إن الحريق الذي اندلع في منطقة برج حمود، تم إخماده.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، في وقت سابق أعلن ، ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة من مرفأ بيروت.

وقال المكتب الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء اللبناني: "بعد متابعة حثيثة من رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على مدى أكثر من 8 أشهر، تم اليوم ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة كان تم العثور عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى بعد كارثة انفجار 4 أغسطس".



وتولت شركة "كومبي ليفت" الألمانية، معالجة توضيب هذه المستوعبات بشكل آمن على مدى الأشهر الماضية، وفقا للعقد الموقع مع الشركة لإخراج هذا الخطر من لبنان.

وكانت سفينة تابعة لجمعية مكلّفة إزالة المواد الخطرة من مرفأ بيروت، تستعد لنقل عشرات المستوعبات المليئة بالمواد الخطرة من العاصمة اللبنانية إلى ألمانيا للتخلص منها، وفق ما أعلن مسؤول في هذه الهيئة، وذلك بعد مرور أشهر على الكارثة التي شهدها هذا الميناء.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أنه تم كليف شركة "كومبي ليفت" الألمانية إزالة المواد الخطرة من المرفأ بعد انفجار مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم في الرابع من أغسطس 2020 ما أوقع أكثر من مئتي قتيل ودمّر مساحات شاسعة في العاصمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كومبي ليفت" هايكو فيلدرهوف إن المستوعبات سيتم إتلافها في ألمانيا.