عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق ضخم بمرفأ بيروت والحماية المدنية تتدخل

حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي

اندلع حريق اليوم، السبت، بالقرب من مرفأ بيروت، والذي شهد انفجاراً ضخماً في أغسطس 2020. 

 

وقالت مصادر أمنية إن الحريق الذي اندلع في منطقة برج حمود، تم إخماده.

 

وكان مجلس الوزراء اللبناني، في وقت سابق أعلن ، ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة من مرفأ بيروت.

 

وقال المكتب الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء اللبناني: "بعد متابعة حثيثة من رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على مدى أكثر من 8 أشهر، تم اليوم ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة كان تم العثور عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى بعد كارثة انفجار 4 أغسطس".

txt

معرض فني يوثّق لضحايا انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

txt

لبنان يستعد لنقل مواد خطرة من مرفأ بيروت لإتلافها بألمانيا


وتولت شركة "كومبي ليفت" الألمانية، معالجة توضيب هذه المستوعبات بشكل آمن على مدى الأشهر الماضية، وفقا للعقد الموقع مع الشركة لإخراج هذا الخطر من لبنان.

 

وكانت سفينة تابعة لجمعية مكلّفة إزالة المواد الخطرة من مرفأ بيروت، تستعد لنقل عشرات المستوعبات المليئة بالمواد الخطرة من العاصمة اللبنانية إلى ألمانيا للتخلص منها، وفق ما أعلن مسؤول في هذه الهيئة، وذلك بعد مرور أشهر على الكارثة التي شهدها هذا الميناء.

 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أنه تم كليف شركة "كومبي ليفت" الألمانية إزالة المواد الخطرة من المرفأ بعد انفجار مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم في الرابع من أغسطس 2020 ما أوقع أكثر من مئتي قتيل ودمّر مساحات شاسعة في العاصمة.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كومبي ليفت" هايكو فيلدرهوف إن المستوعبات سيتم إتلافها في ألمانيا.

لبنان انفجار مرفأ بيروت مرفأ بيروت الحماية المدنية حريق مرفأ بيروت

موضوعات متعلقة

بتكلفة 2.5 مليار دولار.. دياب يلتقي وفدا ألمانيا بشأن إعادة إعمار مرفأ بيروت

ماجدة الرومي تسرد لحظات مؤثرة عن مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية: خسوف كلي للقمر الأربعاء القادم لا يرى فى مصر

سيف فاروق جعفر يشارك في مباراة الطلائع في تجاهل تام لشكوى الأهلى.. شاهد

محامي قناة السويس: السفينة إيفر جيفن كانت محملة بمواد قابلة للاشتعال والشركة لم تخطرنا

الوضع الداكن يصل إعدادات مايكروسوفت أوفيس على أندرويد.. إليك طريقة تفعيله

بالصور.. خطوات استلام كلمة المرور الخاصة بـ البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

دوري أبطال أفريقيا.. زواني وسيرينو يقودان تشكيل صن داونز أمام الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إقراره بالبرلمان.. تفاصيل زيادة رواتب موظفي الدولة بمشروع قانون العلاوة الدورية

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

إجراء سعودي عاجل بشأن المسجد الحرام

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الصحة: لا وجود للفطر الأسود بين مصابي كورونا في مصر

أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي بشأن إيقاف سيف جعفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الضحية والنصاب وشلة الحرامية

د. محمد مبروك يكتب: فرصة الفلسطينيين الجديدة

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ