أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي بشأن إيقاف سيف جعفر

أكد نادي الزمالك، على جاهزية سيف فاروق جعفر لاعب الفريق، لمواجهة النادي المصري، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز، رغم بيان النادي الأهلي بعدم قانونية مشاركة اللاعب مع الأبيض في مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”، صورة لـ سيف فاروق جعفر، وكتب:" سيف جعفر متاح للمباراة الثانية على التوالي".

وجاء بيان الأهلي بشأن مشاركة سيف فاروق جعفر أمام طلائع الجيش كالتالي:

أرسل النادي الأهلي صباح اليوم مذكرة لاتحاد الكرة يطالب فيها بتنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للمسابقات المختلفة. وكذا القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف.

وأكد النادي الأهلي على تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك «أحمد عيد - سيف فاروق – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد» مواليد ٩٩، ثمانية مباريات، وغرامة مائة ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في «بطولة الجمهورية مواليد ٩٩» والتي أقيمت في ١١ـ٤ـ٢٠٢١.

وأشار النادى إلى ضرورة عدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد ٩٩ والتي حدد اتحاد الكرة يوم ٢٦ مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد.. وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف فاروق في مباراة ناديه مع طلائع الجيش في الدوري أمس الأول مخالفة للوائح والقوانين.

ويستند النادي الأهلي في مذكرته التي أرسلها لاتحاد الكرة إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها البند الثاني من المادة الخامسة في لائحة المسابقات – الإنذارات والإيقافات – ونصه «اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية - بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات – إلا بعد إيقافه.

وأوضح أنه إذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب، فأنه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها»، لافتا إلى أنه في ضوء قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري٩٩، فإن هذا يؤكد ويعني أن المسابقة لم تنته، ولا يحق لأي من لاعبي الزمالك الموقوفين المشاركة في المسابقة المصعدين إليها إلا بعد تنفيذ الإيقاف في بقية مباريات المسابقة المقيدين بها والموقوفين فيها.

وفي ختام مذكرته جدد النادي الأهلي تأكيده على أن مشاركة أي من هؤلاء اللاعبين يتنافى مع سلامة الموقف القانوني للمسابقة التي يشاركون فيها ما لم يتم تطبيق نص اللوائح الخاص بالإنذارات والإيقافات.

وأكد النادي الأهلي على التمسك بحقوقه المشروعة في المسابقة التي يشارك فيها بتطبيق اللوائح والقوانين، وأنه لن يفرط في هذه الحقوق تحت أي ظروف وفق الأطر القانونية واللائحية.