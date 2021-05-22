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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: رفع نحو 61 ألف طن قمامة خلال شهر

صدى البلد

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن محافظة المنوفية تواصل شن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع في رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم رفع 60 ألفا و923 طن مخلفات وتراكمات قمامة خلال الفترة من 18 أبريل الماضي حتى 18 مايو الحالي.


 

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية والأحياء، باستمرار شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة نقلها إلي المدفن الصحي بكفر داود، وكذا المتابعة المستمرة لأعمال تطهير الترع والمساقى الخصوصية بنطاق المحافظة، ورفع نواتج التطهير أولا بأول منعاً لانتشار الأمراض المزمنة وتحسين الرؤية البصرية وحفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين .
 

كما ناشد محافظ المنوفية، المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

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