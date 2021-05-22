عميد آداب القاهرة يكشف موعد الامتحان التعويضي لطلاب الدراسات العليا

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن موعد الامتحان التعويضي لطلاب الدراسات العليا .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، آن الامتحان التعويضي لطلاب الدراسات العليا يبدئ من يوم الاحد الموافق 23 من مايو من الساعة 12 : 1.30ظهرا ، مؤكدا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتعقيم والحفاظ على التباعد .

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ووجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

‏‎وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وأكد المجلس تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

‏‎كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.

