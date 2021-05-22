إنجي المقدم تتحدث عن تجربة الفقد في حياتها في No Filter

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إنجي المقدم تتحدث عن تجربة الفقد في حياتها في No Filter
تستضيف الإعلامية هويدا أبو هيف، اليوم ضمن برنامجها الجديد nofilter#، الفنانة إنجي المقدم على منصة عيشوها أحلى على الفيسبوك.
وتتحدث إنجي خلال الحلقة عن تجربة الفقد المؤلمة التي عاشتها في طفولتها، وكيف عانت من فكرة الخوف من الفقد وتأثيرها عليها ومحاولاتها للتحكم بها.
برنامج nofilter# هو برنامج أونلاين يعرض على منصة عيشوها أحلى، وتستضيف خلاله الإعلامية هويدا أبو هيف فنانين ونجوم مصريين وعرب (يتحدثون فيه بصراحة تامة عن عيب أو تحدي في شكلهم أو شخصيتهم) .
شاركت إنجي المقدم في رمضان الماضي في مسلسل الاختيار بدور زوجة الضابط زكريا الذي قام بدوره كريم عبد العزيز، وظهرت في مسلسل هجمة مرتدة بدور نازلي الجاسوسة التي تلعب دورا مهما في مسار أحداث العمل الذي قام ببطولته أحمد عز وهند صبري.