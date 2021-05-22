إنجي المقدم تتحدث عن تجربة الفقد في حياتها في No Filter

أخبار النجوم

تستضيف الإعلامية هويدا أبو هيف، اليوم ضمن برنامجها الجديد nofilter#، الفنانة إنجي المقدم على منصة عيشوها أحلى على الفيسبوك.

وتتحدث إنجي خلال الحلقة عن تجربة الفقد المؤلمة التي عاشتها في طفولتها، وكيف عانت من فكرة الخوف من الفقد وتأثيرها عليها ومحاولاتها للتحكم بها.

برنامج nofilter# هو برنامج أونلاين يعرض على منصة عيشوها أحلى، وتستضيف خلاله الإعلامية هويدا أبو هيف فنانين ونجوم مصريين وعرب (يتحدثون فيه بصراحة تامة عن عيب أو تحدي في شكلهم أو شخصيتهم) .

شاركت إنجي المقدم في رمضان الماضي في مسلسل الاختيار بدور زوجة الضابط زكريا الذي قام بدوره كريم عبد العزيز، وظهرت في مسلسل هجمة مرتدة بدور نازلي الجاسوسة التي تلعب دورا مهما في مسار أحداث العمل الذي قام ببطولته أحمد عز وهند صبري.