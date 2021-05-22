افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة الجديد فى الإسكندرية

بحضور المحافظ

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، مقر هيئة قضايا الدولة الجديد.

ويأتي هذا في إطار التوسع في إنشاء مقرات جديدة للهيئة بجميع محافظات الجمهورية علي أحدث الطرز المعمارية والوسائل التكنولوجية الحديثة التى تواكب العصر و تخدمم المواطنين.

و أعرب المحافظ، عن فخره واعتزازه بافتتاح صرح قضائي جديد في عروس البحر الأبيض المتوسط؛ لهيئة من أعرق و أقدم الهيئات القضائية على مستوى الجمهورية و هي هيئة قضايا الدولة لتخدم العديد من الأهالي و تعمل على حل الكثير من القضايا التى تختص بالدفاع عن حقوق الدولة منذ ما يقرب من ١٥٠ عام ، حيث تم إنشائها عام ١٨٧٥م.

شهد الإفتتاح ، الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، و اللواء وائل البرعي رئيس المخابرات العامة للمنطقة الشمالية والغربية، واللواء حازم بدر الدين نائبا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، المستشار جميل الجمل رئيس قطاع غرب الدلتا، و المستشار محمد البراوي رئيس قطاع وسط الدلتا ثان، و المستشار إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، و المستشار مرزوقة اسماعيل نائب رئيس الهيئة رئيس فرع اسكندرية اول، و المستشار مني الملحي نائب رئيس الهيئة رئيس فرع اسكندرية ثان.