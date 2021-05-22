استئناف العمل بالشواطئ العامة فى السويس بعد توقف 15 يوما

عادت شواطىء السويس العامة والخاصة الموجودة بمنطقة العين السخنة، للعمل واستقبال الرواد اعتبارا من اليوم “السبت” ، عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بعودة العمل بشواطىء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وشهدت الشواطئ بمنطقة العين السخنة إقبالا متوسطا فى اليوم الأول لفتح الشواطئ عقب توقف دام لمدة 15 يوما بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشددت إدارة الشواطئ على تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال قياس درجات الحرارة لرواد المكان فضلا عن دخول 50 % من نسبة الاشغال بالمكان و مراعاة التباعد الاجتماعي بين الشماسي بعضها لبعض و ارتداء العاملين بالمكان للكمامات.

وخرجت لجان تفتيش فى السويس للتأكد من تطبيق الشواطئ العامة والخاصة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.