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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مروع.. أنثى نمر تلتهم حارس حديقة حيوانات حتى الموت

صدى البلد

انطلقت أنثى نمر بنغالية ملكية من قفصها وهجمت على حارس حديقة حيوانات في الهند وألتهمت جسده حتى الموت، وذلك بعد أن نسي ثلاث بوابات تؤدي إلى قفصها مفتوحة.

توفي حارس الحديقة الهندي "بولاش كارماكار" البالغ من العمر 35 عامًا، عند دخوله إلى قفص أنثى النمر" تشيبي" البالغة من العمر ثماني سنوات لتنظيف بركة المياه الخاصة بها.

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هجمت أنثى النمر على الحارس ومزقت جسده ووجه حتى وجد ينزف من وجهه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة  ويفارق الحياة على الفور قبل أن يصل  الأطباء إليه.

وكانت الشرطة قد فتحت تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث المفجع، التي وقعت في ولاية أروناتشال براديش شمال شرق الهند، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقالت رايا فلاجو ، أمينة حديقة الحيوان لوكالة الأنباء PTI: "وقع الحادث في حوالي الساعة 2.30 مساءً يوم الثلاثاء" وتشير :"تم إعلامي بالحادث من قبل أحد مرافق الحيوانات لدينا".

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وعندما وصلت إلى حديقة الحيوانات مع طبيب وموظفين آخرين ، كان بولاش كارماكار قد مات بالفعل، وقالت إن المأساة كانت بسبب ثلاث بوابات أدت إلى ترك القفص مفتوحا من المنطقة التي كان يعمل فيها الحارس.
 

أنثى نمر حارس حديقة حيوانات الموت الهند

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