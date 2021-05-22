شاهد .. حساب الزمالك على تويتر يعلن جاهزية سيف جعفر للمباراة المقبلة

أعلن الحساب الرسمى لـ نادى الزمالك ، عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " ، عن جاهزية سيف جعفر للمباراة القادمة .

ونشر الحساب الرسمى للفريق تغريدة ، وكتب : "سيف جعفر متاح للمباراة الثانية على التوالي ".

ويستعد فريق الزمالك ، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض لقاء المصري المقرر الإثنين المقبل، بالجولة 24 للدوري الممتاز.

واستبعد كارتيرون من المباراة الثلاثي، محمود علاء، وعبد الله جمعة، والمغربي حميد أحداد للإصابة.

بينما عاد الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" بعد غيابهما عن اللقاء الماضي ضد طلائع الجيش.



