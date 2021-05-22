عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

 

على مدى 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والقصف المتواصل الذي تسبب في استشهاد نحو 230 فلسطينيًا وإصابة 1710 آخرين، ودمار واسع في القطاع، لم تستطع أي دولة عربية أو غربية رغم تزايد النداءات منذ اللحظة الأولى، وقف القصف واقرار التهدئة ولكن مصر فعلتها ووافق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على المقترح المصري للتهدئة. وعلق عليه الرئيس الأمريكي بايدن ووصف الجهود المصرية خلال الأزمة، بألجهود المتواصلة الناجحة، التي أسفرت عن وقف إطلاق النار في النهاية. كما علق قادة المقاومة الفلسطينية على الدور المصري الأصيل، في مساندة الفلسطينيين والتوصل للتهدئة. وهو ما يؤكد للجميع عربيًا ودوليًا أن مصر لاعب أساسي في القضية الفلسطينية، وأنها الوحيدة القادرة على  التواصل مع مختلف الأطراف وفرض وجهة نظرها من أجل العودة للهدوء والسعي نحو السلام.
لكن المعركة الماضية في فلسطين، والتي استمرت تحو 11 يوما،  استطاعت بالفعل، تغيير قواعد اللعبة السياسية لصالح الفلسطينيين، باعتراف الداخل الإسرائيلي ذاته.
ففي إسرائيل وبمجرد إعلان وقف اطلاق النار، نقلت صحيفة ذا تايمز أوف اسرائيل، العديد من انتقادات أعضاء الكنيست الاسرئيلي لنتانياهو، وقالوا له إن قبول وقف إطلاق النار بشكل أحادي (عار على إسرائيل) وإنه أضر بنظرية الردع الإسرائيلي. في الوقت الذي تعالت فيه على الناحية الأخرى الانتصارات والاحتفالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ابتهاجًا بانتصار غزة والنصر الفلسطيني.
والحقيقة – وبعض النظر في اللحظة عن حركة حماس والجهاد الاسلامي، وتمويليهما وانتماءاتهما وغيرها، وهى آراء لنا معلنة ومسجلة ومتمسكون بها. فالحقيقة التي لايمكن مداراتها أو الخلط بشأنها أن الحرب الأخيرة غيرت قواعد اللعبة، ولم يمكن لاسرائيل نفسها أن تقل غير ذلك. ونتنياهو نفسه قبل ساعات من إعلان وقف اطلاق النار قال في تصريحات منشورة، إن حماس ستحتفل وستقول إن وقف اطلاق النار انتصار لها وهو هذا بالفعل والأسباب كثيرة:
فاللمرة الأولى، تستطيع الفصائل الفلسطينية أن تواصل الصمود أمام القصف الإسرئيلي وترد على القصف بقصف مماثل يطال كافة المدن الإسرائيلية، سواء تل أبيب أو عسقلان أو اللد او النقب، أو كافة المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
للمرة الأولى، وحتى قبل إعلان وقف اطلاق النار بدقائق تصمد صواريخ المقاومة الفلسطينية، ولا يمكن للجيش الإسرائيلي اسكاتها، وقال نتيناهو إنه اطلق قرابة 4000 صاروخ من غزة على اسرائيل، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه لا يمكن القضاء تمامًا على ترسانة حماس من الصواريخ والتي تصل إلى 12 ألف صاروخ.
خلال الحرب الأخيرة وللمرة الأولى بهذا الشكل، يتم تشكيل رأي عام عربي ودولي مناصر للقضية الفلسطينية، وتخرج مظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول العربية والأجنبية، تضغط بقوة من أجل ايقاف القصف.
رغم الخلافات الفلسطينية المحتدمة، وبالمناسبة لسنا نحن فقط، الذين نمتلك العديد من الآراء السلبية في حركة حماس وانتماءاتها وارتباطاتها الخارجية، فكثير من الفلسطينيين يرون في "حماس" مشكلة حقيقة للداخل الفلسطيني، سواء على المستوى الشعبي أو على مستوى القيادات الفلسطينية المختلفة، وبينهما ما صنع الحداد كما يقولون – رغم أنهم فلسطينيين، لكن هذا لا ينفي أن الصمود  والرد العسكري صواريخ مقابل صواريخ يُحسب لحماس وباقي الفصائل الفلسطينية في الحرب الأخيرة.
الحرب الأخيرة على غزة، والتي استمرت 11 يوما نبهت العالم من جديد، بعد سنوات من الجمود والصمت والذبول للقضية الفلسطينية، وحتمية التوصل لسلام ولاتفاقات سياسية تندرج حتما في اطار حل الدولتين المتوافق عليه عالميًا.
أما الملاحظة الأخيرة.. وهى بدايات هذا المقال ومحوره الرئيسي، فيحسب لمصر، أنها الوحيدة باعتراف العالم وأمريكا وفرنسا وكافة القوى التي حاولت وقف القصف دون جدوى أنها استطاعت التقدم بمقترح تهدئة واخذ موافقة الطرفين عليه، وهو ما يؤكد من جديد حيوية الدور المصري في الصراع..
بقيت الخلاصة.. تهدئة بدون تسوية أشبه بحرب معلقة، قد تتجدد في أي وقت وعليه وعلى الفلسطينيين وقبلهم حكومة تل أبيب التحرك نحو السلام والتسوية. ولا فالحال أشبه بالجلوس على قنبلة قد تنفجر من جديد في أي وقت.

المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية: خسوف كلي للقمر الأربعاء القادم لا يرى فى مصر

سيف فاروق جعفر يشارك في مباراة الطلائع في تجاهل تام لشكوى الأهلى.. شاهد

محامي قناة السويس: السفينة إيفر جيفن كانت محملة بمواد قابلة للاشتعال والشركة لم تخطرنا

الوضع الداكن يصل إعدادات مايكروسوفت أوفيس على أندرويد.. إليك طريقة تفعيله

بالصور.. خطوات استلام كلمة المرور الخاصة بـ البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

دوري أبطال أفريقيا.. زواني وسيرينو يقودان تشكيل صن داونز أمام الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إقراره بالبرلمان.. تفاصيل زيادة رواتب موظفي الدولة بمشروع قانون العلاوة الدورية

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

سيبت الفرح من أجل العزاء.. تعليق مثير لـ هالة صدقي على وفاة سمير غانم

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي بشأن إيقاف سيف جعفر

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

إجراء سعودي عاجل بشأن المسجد الحرام

تعرف على دول تفشى فيها الفطر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الضحية والنصاب وشلة الحرامية

د. محمد مبروك يكتب: فرصة الفلسطينيين الجديدة

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ