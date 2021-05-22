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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آداب القاهرة يكشف نظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 . 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم الاثنين 7 يونيو القادم وستنتهى يوم الأربعاء 3 يونيو. 

وأضاف " شاهين " , ان مدة الامتحان لا تزيد عن ساعة واحدة بالإضافة إلى وجود فاصل ساعة بين كل فترة والثانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية . 

كما أشار عميد الكلية، إلى أن الكلية ستقوم بالتعقيم المستمر في الأماكن التى يتواجد فيها الطلاب ، كما تستخدم الكواشف الحرارية مع الالتزام بالكمامات . 

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جامعة القاهرة تكشف نظام امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2021.. ساعة واحدة فقط

ووجه الوزير، الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

‏‎وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.
‏‎وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية  وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

‏‎كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.
 

الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب امتحانات الفصل الدراسي الثاني الإجراءات الاحترازية اخبار التعليم

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