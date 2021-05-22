الاثنين.. مناقشة المجموعة القصصية رسائل اللافندر بمركز الحرية للإبداع

يعقد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬، ندوة في السادسة والنصف من مساء بعد غد "الإثنين"، لمناقشة المجموعة القصصية "رسائل اللافندر"، والصادرة عن دار كاريزما للنشر والتوزيع، من تأليف الكاتبة أميمة عبد العزيز.

ويتناول المجموعة القصصية بالشرح والنقد والتحليل: الناقد كريم عرفان٬ ويدير القاء الكاتب محمد عباس٬ وذلك بقاعة المسرح التابعة للمركز مع التشديد علي كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن إحدى قصص مجموعة "رسائل اللافندر" للكاتبة أميمة عبد العزيز نقرأ: "أكثر ما يخيفني هذه الأيام٬ هو أنني في كثير من الأحيان أكون "زينب"٬ ولا أستطيع الوصول إلي "مي" بسهولة٬ أصبحت وحيدة في عالم غريب.، أصبحت "زينب" لكن يبقي لغز يحيرني. كيف أكون "زينب"٬ وكيف تكون أنت جبران؟ كيف أتيت إلي عالمي؟ فلا عقل ولا منطق يقبل هذه الزيارة.

والكاتبة أميمة عبد العزيز٬ سبق وصدر له ديوان شعري تحت عنوان "تراتيل عاشقة"٬ كما شاركت في أكثر من معرض تشكيلي جماعي٬ حيث تمارس التصوير الزيتي الفني.

ويعتبر مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية من أوائل المراكز الثقافية التي أنشأت في مصر٬ بل هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، و تقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه .