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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جديد ومميز .. طاجن الدجاج بالباذنجان والحمص

جديد ومميز .. طاجن
جديد ومميز .. طاجن الدجاج بالباذنجان والحمص

يعد  طاجن الدجاج من الأكلات الرئيسية التى تقدم بشكل متكرر داخل البيوت المصرية والعربية حيث يجمع بين المذاق الجيد والقدرة على منح الشعور بالشبع.

وترغب بعض السيدات فى تقديم طاجن الدجاج بشكل ومذاق مختلف لكسر روتين الأطباق التقليدية .

نقدم لكم طريقة عمل طاجن الدجاج بالباذنجان و الحمص بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير طاجن الدجاج بالباذنجان و الحمص
صدور دجاج 

باذنجان رومى

 مشروم 

زيت ذرة 

بصل ثوم زعتر مجفف 

 قرفة 

ملح

 فلفل 

ورق لورى 

طماطم 

بقدونس 

بقسماط 

جبنة فيتا 

ريحان 

عصير ليمون 

حمص مسلوق 


طريقة عمل طاجن الدجاج بالباذنجان و الحمص


* قطعى الباذنجان مكعبات وضعيه فى الزيت و افرمى البصل وضعيه فى الزيت على النار ثم قطعى الدجاج مكعبات

* اضربى الطماطم مع الريحان ضعى الدجاج على النار وضيفى البصل وورق اللورى والزعتر والقرفه وقلبى

* قطعى المشروم وضعيه على الفراخ ثم ضعى اللحمة ثم ضعى الباذنجان المحمر فى القالب وعليها الفراخ بالحمص ويدخل الفرن ورشى الزعتر والبقسماط وقطع الجبنه .

 

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