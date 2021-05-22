البحوث الفلكية: خسوف كلي للقمر الأربعاء القادم لا يرى فى مصر .. توضيح عاجل من التعليم بشأن سن التقديم في أولى ابتدائي والأوراق المطلوبة

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

البحوث الفلكية: خسوف كلي للقمر الأربعاء القادم لا يرى فى مصر

بالصور.. خطوات استلام كلمة المرور الخاصة بـ البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

توضيح عاجل من التعليم بشأن سن التقديم في أولى ابتدائي والأوراق المطلوبة

الموافقة على تسجيل ١٢١ طالبًا لدرجتي الماجستير والدكتوراة بجامعة طنطا

رئيس جامعة أسيوط يعلن تشغيل ثاني مقر لحقن لقاح كورونا

اجتماع وزير التعليم العالي مع وفد جان مولان الفرنسية لتطوير المشاريع البحثية المشتركة وتنظيم زيارات الباحثين

ننشر التفاصيل الكاملة لعقد بطولات التربية والتعليم المستحقة لـ حافز التفوق الرياضي

إعفاء أبناء الشهداء من مصروفات برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة سوهاج







