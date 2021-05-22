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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب: للبنات.. إزاي تخسي بطريقة صحيحة

صدى البلد

البنات دائمًا يبحثن على طرق مختلفة للتخسيس وإزالة الدهون للحفاظ على قوام رشيق وممشوق ومظهر جذاب، لكن لا يوجد ما يسمي تخسيس جزء معين الجسم، لأن كله بيخس مع بعض من فوق لتحت بالترتيب، كما يوجد استثناءات جينية  تجعل جزء لا يفقد وزنه أو دهونه الزائدة بسهولة وهذا ما يتطلب وقت ومجهود كبيرين.

من واقع تجاربنا وحسب الدراسات العملية والطبية والأبحاث نقدم لك كيفية التخسيس بطريقة صحية وسليمة بدون أي أعراض جانبية من خلال النصائح التالية:-

-  الليمون أو الخل و المياه الساخنة علي الريق لا تحرق سعرات كما هو سائد إنما تتسبب في مشاكل للمعدة وحدوث التهابات بجدار المعدة.

- لا يوجد ما يسمي التمرين هيجيب نتيجة بعد فترة معينة؟ لكن  سمها انا كدا شغالة صح ولا غلط.

- ⁦⁩مفيش حاجة اسمها يوم فري ..اسمها وجبة فري .

- ⁦⁩ مفيش حاجة اسمها بلاش اوزان ليطلعلي عضلات ..والله مهيطلعلك حاجة لانك معندكيش هرمونات ذكوره زي الرجاله.

- ⁦⁩مين اللي قال ان النظام الغذائي بنمنع فية نوع معين الجسم محتاجة.

- اكل السكريات قبل التمرينمبيديش طاقه ؟بالعكس هتديك نشاط و بعد شوية هتحس بهبوط .

- ⁦الناس اللي فاكرة إن بعد التمرين متاكلش عيش ورز عشان تخس مش مظبوط لازم تاكل عشان تعوض اللي راح.

- ⁦مين اللي قالك انك نجحتي أما نزلتي 7 كيلو في اسبوع دا قمة الفشل.. اللي نزلتيهم دول سوايل يا ماما وهترجعيهم في  يومين.. النزول الصحي من 1 كيلو إلي 2 كيلو  اسبوعيا..

- ⁦⁩مفيش تمرين  للتخسيس وتمرين للتكبير التمرين ممكن يبقا هو هو بس في تمرين لو اتلعب و فية فترات راحة كبيرة يكون لية تاثير و تمرين لو اتلعب بطريقة تانية او دخل مع مجموعة تانية تأثيرة يختلف.

وأخيرا .. خسارة الوزن حاجة وخسارة الدهون حاجة تانية خالص.

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