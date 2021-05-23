عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل عدم استجابة الدعاء من علامات غضب الله؟.. الإفتاء توضح

هل عدم استجابة الدعاء
هل عدم استجابة الدعاء من علامات غضب الله؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه “هل عدم استجابة الدعاء وعدم تيسير الأحوال من علامات غضب الله عز وجل؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إن استجابة الدعاء له 3 صور؛ إما أن يتحقق الشيء، وإما أن يدخر الله عز وجل الدعاء لينفعك به في الآخرة، وإما أن يبعد الله عنك من الأمراض بسبب هذا الدعاء.

وأضاف محمود شلبى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن الاستجابة موجودة، ولكن ليست قاصرة على تحقيق الشيء نفسه.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الله سبحانه وتعالى وعد الداعي بالاستجابة، قال تعالى “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ”، وقال سبحانه “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ”.

عليك بهذا الدعاء.. حتى يحقق الله لك ما تريد

هل طلب الدعاء من متلقي الصدقة ينقص من ثوابها ؟ .. أمين الإفتاء يجيب

ونوه أمين الفتوى بأن الاستجابة موجودة ولكن لا نسأل عن شكلها، فنحن ندعي ونترك أمر الإجابة لله. 

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال مضمونه "ما سبب قبول الله تعالى لدعوة عبده بطريقة عكسية، هل هذا غضب وعقاب من الله" إن عدم قبول الله لدعاء عبده ليس غضب منه.

وذكر أن الله عز وجل يبتلى العبد المؤمن ليمحص من الذنوب والخطايا التي قد ارتكبها في حياته.

وأوضح أمين الفتوى، أنه قد يكون للعبد منزلة كبيرة في الجنة لا يستطيع أن يبلغها بأعماله وعبادته، فيبتليه الله ليرفع درجته في الجنة. 

 

الدعاء عدم استجابة الدعاء غضب الله الإفتاء استجابة الدعاء فتاوي وأحكام

موضوعات متعلقة

هل الخلع له عدة؟.. أمين الفتوى يجيب

تحصين يومي عظيم من السحر والحسد.. داعية إسلامي يوضح

كيف يقضى من صلى قصرا في سفر وتذكر أنه كان على غير طهارة الصلاة؟

هل تسقط ركعتا تحية المسجد إذا صليت الفريضة عند دخولي؟ علي جمعة يجيب

هل يجوز صيام الست البيض قبل قضاء أيام رمضان.. علي جمعة يجيب

من يحضرون الجمعة ثلاثة أقسام.. فمن أي قسم أنت؟

أدعية يوم الجمعة المستجابة .. تفرج الكروب وتوسع الأرزاق

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. تعرف على فضلها ووقت قراءتها

ترشيحاتنا

حورية فرغلي: طول عمري عايشة بره وجيت مصر بسبب التمثيل

الفئات المستهدفة من الفطر الأسود وأعراضه وطرق التخلص منه.. فيديو

رضا عبد العال : الشناوي يتحمل مسئولية هدف صن داونز

رضا عبد العال : موسيماني مدرب محظوظ والأهلي ينجح أي حد

أمينة خليل ترد على تصريحات حورية فرغلي: مش بنت خالتي ولا تربطني بها أي علاقة

هالة صدقي عن أزمة الفنانات والفرح: تركنا القضية الأساسية.. ادعوا لـ دلال عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

بعد سلبية المسحة.. رئيس مكافحة كورونا يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

أمينة خليل ترد على تصريحات حورية فرغلي: مش بنت خالتي ولا تربطني بها أي علاقة

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا.. مصابون بكورونا تظهر فحوصاتهم سلبية رغم ظهور الأعراض

وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

فيديو

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ