صراع على جثة لبنان.. أزمة تشكيل الحكومة تشتعل داخل البرلمان.. اتهامات متبادلة بين عون والحريري تحت القبة.. والأخير يؤكد لن أشكل كابينة على هوى الرئيس

عون في رسالة للبرلمان :

الحريري يصر على عدم التقدم بتشكيلة حكومية تحظى باتفاقنا

جبران باسيل: البلد مكسر

الحريري: عون يملك تاريخ ممن التعطيل

مازالت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية تلقي بظلالها على البلاد التي تعاني أزمات سياسية واقتصادية تهدد بقاءها.



وترأس اليوم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في قصر الأونيسكو، في حضور عدد كبير من النواب، الجلسة المخصصة لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما استمع المجلس أمس الى نص الرسالة.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد أرسل قبل أيام خطابًا إلى مجلس النواب حول التأخير في تشكيل الحكومة، محملاً رئيس الحكومة المكلف مسئولية عرقلة التأليف.

وكان عون قد قال في رسالته "لا يجوز أن تبقى أسباب التأخير موضع تكهن أو اجتهاد ولا أن يبقى تشكيل الحكومة إلى أفق غير محدد، وعلى رئيس الحكومة المكلف السهر على عدم نشوء أعراف دستورية خاطئة (الالتزام بالدستور) عند التشكيل".

وحمل عون رئيس الحكومة المكلف مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة، قائلا: "أصبح من الثابت أن رئيس الوزراء المكلف لا يزال يتجاهل كلّ مهلة معقولة لتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبيّة والصناديق الدوليّة والدول المانحة".



وهاجم عون برسالته الحريري، معتبرا أنه يصر حتى تاريخه على عدم التقدم بتشكيلة حكومية تحظى باتفاقنا وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب، وفق النصّ الدستوري".

وفى كلمته اليوم تحت قبة البرلمان طالب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الحريرى بإظهار مرجعية الإسم وإلى أي فريق يتبع، مضيفا "كلمتي هدفها تشكيل حكومة برئاسة الحريري وأيّ تفسير آخر لكلامي هو خارج سياقه وافتراء".

وتوجه باسيل الى بري قائلا: "البلد مكسر" ولا أعتقد انه يمكن لأحد أن يبدي مصلحته على تشكيل حكومة والأولوية اليوم تشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات؟

أضاف: الأولوية من كلمتي هي حث الرئيس المكلف على التشكيل وليس إلى سحب التكليف منه والخلاف ليس طائفياً ويمكن أن يكون أكبر من ذلك ويمكن ان نكون بأزمة نظام ونأتي اليوم إلى مجلس النواب لأن الأزمة لا يمكن ان يحلها رئيس الجمهورية وحده.

وتابع: لا نستطيع أن نضع الأسماء قبل أن نعرف من هو مرجعها وإلى أي طائفة او أي فريق سياسي تتبع "لإن هيك نظام بلدنا" ومن حق الرئيس الطبيعي أن يعرف من طرح كل إسم في الحكومة كي لا نصل إلى حكومة تصريف أعمال جديدة.

واكد أن موضوع إظهار مرجعية الإسم هو موضوع أساسي "وما في اسم بينزل بالباراشوت" والمطلوب أن يكون هناك لائحة بتقسيم الحقائب على المذاهب والأفرقاء السياسيين، مشيرًا الى أن حتى اليوم لم يقدم الرئيس المكلف أي لائحة مماثلة ولم يستطع اي ساعي خير ان يحصل منه على تقسيمة مماثلة.

وتمنى باسيل من رئيس الجمهورية أن يدعو إلى جلسة حوار يكون بندها الأول تشكيل حكومة وأن يكون بنها الثاني الإصلاحات على أن يكون بندها الثالث تعديل النظام القائم.

وبعد كلمة باسيل كانت الكلمة الاخيرة لرئيس كتلة تيار المستقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

واتهم الحريري الرئيس ميشال عون بتعطيل أي أمل للبنانيين في وقف الانهيار المريع في البلاد، مضيفا " "لن أشكل الحكومة إلا بما يحقق وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد الشعب".

وتابع "منذ 7 أشهر وأنا أواجه اختيار إما تشكيل الحكومة حسبما يريدها الرئيس عون وإما لا حكومة على الإطلاق وقمت بكل ما يجب وتحملت ما لا يحتمل للوصول إلى حكومة تبدأ بمكافحة الانهيار".

ولفت الحريري إلى أن وزير الخارجية اللبناني السابق ذكرنا قبل أيام ببعض الأخطاء الكبيرة والخطايا المميتة.

ويشير الحريري إلى الوزير شربل وهبة الذي طلب التنحي عن مهامه بعد أزمة دبلوماسية على خلفية تصريحات خلال لقاء تلفزيوني اعتبرت مسيئة للسعودية وأثارة موجة من الغضب العارم.

وأضاف أن "عون يستخدم حقه الدستوري بمخاطبة المجلس النيابي للإعلان عن نيته مواصلة تعطيل الدستور عبر إرجاء تشكيل الحكومة".