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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تواجه الرافال .. بوجاتي شيرون في سباق غريب من نوعه .. فيديو

بوجاتي شيرون في سباق
بوجاتي شيرون في سباق غريب من نوعه

يمتلئ عالم السيارات بالإثارة والمتعة ، بسبب السباقات الغريبة والنادرة التى يقيمها بعض عشاق هذا العالم ، ولا يوجد نهاية لهذه المغامرات ، ففى 2007 انطلق سباق مثير بين سيارة بوجاتي فيرون و طائرة يوروفايتر تايفون ، وكان فريد من نوعه ونقله برنامج توب جير الشهير .

واليوم وبعد مرور 14 عاماً يتكرر السباق مرة أخرى ، ونشره موقع Carscoops الشهير الخاص بأخبار السيارات ، ولكن بين السيارة بوجاتي شيرون سبورت الخارقة و طائرة رافال القتالية الصاروخية .

وكان على منظمي هذا السباق التاريخي الاستعادة بسائق محترف وعالمي ، فجاء بيير هنري رافانيل سائق السباقات المتمرس، وصاحب الرقم القياسي لسرعة السيارات القانونية على الطرق في عام 2010 بسيارة فيرون سوبر سبورت محققاً 431.072 كلم/سا حينها ، أما قائد الطائرة القتالية رافال ، فمن الطبيعى أن يكون الطيار البحري إيتيان .

وظهرت خلال مقطع الفيديو السيارة بوجاتي شيرون و طائرة رافال ، ينطلقان وبعد فترة وجيزة من الانطلاق، استطاعت شيرون سبورت احتلال الصدارة بمساعدة محركها W16 رباعي التيربو سعة 8.0 لتر بقوة 1,500 حصان و1,600 نيوتن.متر من عزم الدوران.

ولكن فى نهاية السباق أعلن المنظمون انتهاءه بالتعادل ، بسبب أنه دقيق للغاية ، ومن الصعب متابعة من الفائز ومن الخاسر في مثل هذا النوع من السباقات .

الجدير بالذكر أن السيارة بوجاتي شيرون سبورت الخارقة يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.4 ثانية، وإلى 200 كم/س في 6.1 ثانية، وإلى 300 كم/س في 13.1 ثانية، وإلى 400 كم/س في 32.6 ثانية.

 

أما طائرة الرافال فتصل إلى سرعة 165 كم/س بعد 150 متراً، وإلى 210 كم/س بعد 250 متراً، وتحصل الطائرة على قوة تبلغ 5,646 حصان، ويُمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 1,975 كم/س، ويبلغ طولها 15.5 متر، وعرض جناحيها 10.86 متر، ويبلغ وزنها 10.3 طن.

قائد الطائرة طائرة رافال توب جير بوجاتي سباق مثير عالم السيارات اخبار السيارات

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