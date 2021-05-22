عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم

بلازما الدم
بلازما الدم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

txt

لجان البرلمان تناقش مشروع خطة التنمية الاقتصادية و أداء الشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال .. الأحد

txt

ما هو الفطر الأسود الذي أصاب سمير غانم قبل وفاته وعلاقته بفيروس كورونا.. طبيب يجيب


ونص القانون على إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:

- مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.

-ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.

-ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.

-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

-أمين المجلس الاعلى  للمستشفيات الجامعية.

-ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.

-ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.

-ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.

-مدير الادارة  المركزية للمؤسسات العلاجية  غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.

-مدير الادارة  العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة  المختصة.

-ممثل عن بنوك دم الهلال  الاحمر  المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي .

-ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.

-اثنان من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء  بعد عرض الوزير المختص  .

و يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية  مجلس مراقبة  عمليات الدم.

 

كما وضع القانون ضوابط تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وعقوبات لمخالفتها، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم الدم مجلس النواب فيروس كورونا وزارة الداخلية هيئة الدواء المصرية بلازما الدم الحكومة

ترشيحاتنا

وزير خارجية قبرص للرئيس السيسي: سنظل داعمين لمصر في الاتحاد الأوروبي

وزير الشباب والرياضة يعلن حيثيات تعيين اللجنة الجديدة للزمالك

اتحاد الكرة يقرر إحالة شكوى الأهلي ضد مشاركة سيف جعفر فى مباراة الطلائع إلى المسابقات

الغرفة التجارية بمطروح: نتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري لخدمة المصدرين بالمحافظة

تواجه الرافال .. بوجاتي شيرون في سباق غريب من نوعه .. فيديو

رسالة مؤثرة من الأميرة ديانا تكشف سرا عن أبنائها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

قبل إقراره بالبرلمان.. تفاصيل زيادة رواتب موظفي الدولة بمشروع قانون العلاوة الدورية

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

بخطأ دفاعي .. صن داونز يتعادل مع الأهلي في دورى أبطال أفريقيا

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

ما هو الفطر الأسود الذي أصاب سمير غانم قبل وفاته وعلاقته بفيروس كورونا.. طبيب يجيب

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب: للبنات.. إزاي تخسي بطريقة صحيحة

رجب الشرنوبي يكتب: الضحية والنصاب وشلة الحرامية

د. محمد مبروك يكتب: فرصة الفلسطينيين الجديدة

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ