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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهم الأخبار.. الصحة: تجهيز أول 2 مليون جرعة من لقاح كورونا المصنع محليا خلال أسابيع.. وحريق جديد فى مرفأ بيروت وبدء التحقيقات لمعرفة الأسباب

اخبار توك شو
اخبار توك شو

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعة مجموعة من الاخبار الهامة في مختلف المجالات منها : 

وزيرة الصحة: يجب اختيار مراكز ذات كثافة منخفضة عند التسجيل للحصول على لقاح كورونا

قالت وزيرة الصحة ، هالة زايد ، إن أول 2 مليون جرعة مصنعين محليا سيتم تجهيزهم خلال أسابيع ، لافتة إلى أن دراسات الثبات تأخذ وقت ولكن بمجرد الانتهاء منها سيتم التجهيز للجرعات القادمة .

الشباب والرياضة توضح مزايا إطلاق مبادرة ساعة رياضة 7 صباحا

قال عبادة الجزار ، مدير عام البرامج البدنية بوزارة الشباب والرياضة ، إن مبادرة ساعة رياضة 7 الصبح أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تعتمد على عدة محاور وأهمها ممارسة الرياضة فى أى وقت ومكان وخاصة فى السابعة صباحا.

مستشار بأكاديمية ناصر: تدريب "زايد 3" يبرز مدى تعاون مصر والإمارات إستراتيجيا

قال اللواء محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على خلفية التدريب العسكرية بين مصر والإمارات ، إن المهارات العسكرية المشتركة بين البلدين تؤكد على مدى عمق العلاقات الخارجية والإستراتيجية بين البلدين.

خبير بيولوجي: العفن الأسود يصيب مرضى السكر بشكل أكبر

قال دكتور قتيبة الحمدانى، الخبير البيولوجي ، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا بدأت تتناقص على المستشفيات ، لافتاً إلى أن احتياج الأكسجين أصبح أقل .

الحريري: لبنان يستحق محاولة جديدة و طريقة أخرى غير الفشل

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى اليوم فى كلمته أمام البرلمان اللبناني،إن لبنان يستحق محاولة جديدة وطريقة أخرى غير الفشل.

حريق جديد فى مرفأ بيروت وبدء التحقيقات لمعرفة أسبابه

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا أفادت فيه باندلاع حريق فى مرفأ بيروت وبدء التحقيقات لمعرفة أسبابه .

عمليات رش وتطهير من الكلور والكحول .. شاهد حديقة الحيوان فى أول يوم عمل

قال الدكتور محمد رجائى ، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، إن اليوم هو أول يوم عمل لفتح الحدائق ، وكافة الإجراءات الاحترازية منفذة تاماً .

صديق العمر.. شاهد.. «أبو العينين» ينعى رجل الأعمال أحمد بهجت
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" نعي النائب محمد أبو العينين، لرجل الأعمال أحمد بهجت الذي وافته المنية أمس، الجمعة.

بتوجيهات السيسي.. مصر تقدم أضخم قافلة مساعدات لغزة
استعرض برنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن"، خبرا باسم بتوجيهات السيسي.. مصر تقدم أضخم قافلة مساعدات لغزة.

 

اخبار توك شو لقاح كورونا فيروس كورونا حريق فى مرفأ بيروت أبو العينين توجيهات السيسي

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