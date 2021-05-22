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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق تعتقل 4 دواعش وتضبط طائرتين مسيرتين

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم السبت، اعتقال 4 إرهابيين وضبط طائرتين مسيرتين في عمليات ضد "داعش" في مناطق متفرقة بالبلاد.

 

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، اليوم أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في عملية أمنية بمناطق متفرقة من محافظة بغداد".

 

وأضاف البيان، أن المعتقلين مطلوبون وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية وعملهم بما يسمى قاطعي الكرمة وجنوب بغداد".

 

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وتابع: "أحد المعتقلين والمكنى (الشايب) يعد من الإرهابيين الخطرين وقام بالعبث بعجلات الدفاع المدني في القضاء وتسليم الأسلحة والمواد التي تساعد في التفجير إلى "داعش"، وكذلك يقوم بتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائل العصابات الإرهابية في بغداد".

 

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، العثور على طائرتين مسيرتين خلال عملية بحث وتفتيش في جزيرة الثرثار، وسط العراق.

 

وأوضحت القيادة في بيان "خلال عملية بحث وتفتيش في جزيرة الثرثارـ تمكنا من العثور على طائرتين مسيرتين ورشاش BKC مع العتاد، وقاذفة RBG7 مع صواريخ قاذفة، تتبع عصابات داعش الإرهابية".


وشن تنظيم داعش، فجر اليوم هجوماً بقذائف الهاون استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في محافظة ديالى، شرق البلاد.

الإرهاب داعش العراق وزارة الداخلية تنظيم داعش

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