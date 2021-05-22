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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم الإسكندرية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

اجتماع موسع للاستعدادت
اجتماع موسع للاستعدادت لامتحانات نهاية العام بالإسكندرية

تستعد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 / 2021 والتي تُعقد على مستوى المحافظة من خلال الجدول المعلن الذي اعتمده المحافظ في الفترة من 5 / 6 / 2021 حتى 10 / 6 / 2021، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية.

 

وعقد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اجتماعًـا موسعًـا مع مديري عموم المديرية و الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات وشئون الطلبة والأمن والاتصال السياسي ورؤساء لجان النظام والمراقبة وموجهي عموم المواد الدراسية و التعليم الإعدادي.

 

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وخلال الاجتماع، أصدر سعد تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح ( 14 ) طالبا فقط بدلا من ( 20 ) طالبا  للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان وتعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية  بكل لجنة.

 

كما شدد على التنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني بالدرجة الفعلية وكذلك نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

 

وأكد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال الامتحانات.

 

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنه على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا واستخدام أكواب كرتون للاستعمال مرة واحدة للمشروبات ، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.

 

وشدد سعد على العمل بروح الفريق ومراعاة الدقة في تقدير درجات الطلاب وأعمال الرصد واستخراج النتائج .

 

يُذكر أن الامتحانات التكميلية لطلاب الشهادة الإعدادية خلال يومي 18، 19 مايو الجاري، كما تم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية والتربية الفنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ) وفق الكتاب الدوري رقم (7) بتاريخ 14 مارس 2021.

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