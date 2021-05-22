شوط أول .. تعادل إيجابي بين صن دوانز والاهلي في دورى أبطال افريقيا

انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين صن داونز ومنافسه الاهلي بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف فريق صن داونز في الدقيقة 30 عن طريق رأسية موسى ليبوسا بعد خطأ دفاعي من الاهلي وتصبح النتيجة هدف لكل فريق.

وسجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 10 من عمر اللقاء برأسية ياسر إبراهيم من عرضية أيمن أشرف من ضربة ركنية.

وسادت سيطرة من جانب فريق صن داونز علي الكرة في نصف الملعب لكن دون خطورة علي مرمي محمد الشناوي .

أول تسديدة علي الشناوي كانت في الدقيقة 20 من عمر الشوط الاول ومرت بعيده عن المرمي .

في الدقيقة 24 قام أيمن اشرف بعمل كرة عرضية كانت ستدخل مرمي صن داونز ولكن الحارس ابعدها .

تعرض عمرو السولية لإصابة بعد تدخل خطير من سيرينو لاعب صن دوانز وخرج اللاعب للعلاج خارج الملعب وعاد مرة اخري .



تشكيل الأهلي :

محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.



وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من:

علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحاتـ وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي.

تشكيل صن داونز

حراسة المرمى: أونيانجو

خط الدفاع: ليبوسا - كوتيزي - ناسكيمينتو

خط الوسط: مورينا - موديبا - مخوليس - جالي.

الهجوم: جاستون سيرينو - ثيمبا زواني - شالوليلي

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب تلك المسابقة من العام الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك، وهو الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 9 ألقاب.