تناول قرص كيماوي.. انتحار طالب ثانوي في ميت غمر لمروره بأزمة نفسية
أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بقرية " ميت يعيش " مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية علي الانتحار بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال " حبه الغلة السامة" لمروره بحالة نفسية سيئة .
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من المدعو "عماد م. إ. "57 عاما، مدرس ومقيم قرية " ميت يعيش " دائرة المركز بأنه حال تواجد نجله المدعو "محمد " 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوى ، ومقيم بذات القرية بالمنزل اليوم شعر بحالة إعياء فقام بنقله إلى مستشفى الزقازيق العام وأخبره بأنه قام بتناول قرص کیماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الإنتحار لمروره بحالة نفسية سيئة وتوفي عقب ذلك ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
يشار إلى أن المبلغ قدم تقرير مستشفى الزقازيق العام يفيد وصول المذكور يعاني من حالة إعياء ( إدعاء تناول مادة سامة ) وتوفي عقب وصوله تقرير مفتش صحة ثان الزقازيق يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول قرص كيماوی يستخدم لحفظ الغلال ، ولا توجد شبهة جنائية .
و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4576 / 2021 اداري مركز ميت غمر ،وجاري العرض على النيابة العامة