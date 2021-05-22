تناول قرص كيماوي.. انتحار طالب ثانوي في ميت غمر لمروره بأزمة نفسية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بقرية " ميت يعيش " مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية علي الانتحار بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال " حبه الغلة السامة" لمروره بحالة نفسية سيئة .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من المدعو "عماد م. إ. "57 عاما، مدرس ومقيم قرية " ميت يعيش " دائرة المركز بأنه حال تواجد نجله المدعو "محمد " 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوى ، ومقيم بذات القرية بالمنزل اليوم شعر بحالة إعياء فقام بنقله إلى مستشفى الزقازيق العام وأخبره بأنه قام بتناول قرص کیماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الإنتحار لمروره بحالة نفسية سيئة وتوفي عقب ذلك ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

يشار إلى أن المبلغ قدم تقرير مستشفى الزقازيق العام يفيد وصول المذكور يعاني من حالة إعياء ( إدعاء تناول مادة سامة ) وتوفي عقب وصوله تقرير مفتش صحة ثان الزقازيق يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول قرص كيماوی يستخدم لحفظ الغلال ، ولا توجد شبهة جنائية .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4576 / 2021 اداري مركز ميت غمر ،وجاري العرض على النيابة العامة