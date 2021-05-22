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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرارات إدارة المسابقات فى مباراة الاتحاد السكندري والمصري.. تفاصيل

صدى البلد

اتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من القرارات، نتيجة لما استجد من أحداث.

وقررت اللجنة، إيقاف حسام حسن  المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه،  للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام النادي المصري.

كما قررت، ايقاف مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة لحصوله على الانذار الثالث في مباراة فريقه أمام المصري.

وأيضًا منع محمد عبد الجليل عامل غرفة خلع ملابس نادي الاتحاد من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى أخر الموسم 2020/2021، وتغريمه 50 ألف جنيه، وكذلك تغريم الطبيب عمرو محمود من نادي الاتحاد السكندري 20 ألف جنيه، لما بدر منه خلال مباراة الفريق مع المصري.
كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية على النادي المصري 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب 3 دقائق في بداية المباراة.

لجنة المسابقات اتحاد الكرة حسام حسن الاتحاد المصري المصري ضد الاتحاد الدوري الممتاز

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