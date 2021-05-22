مهداة لروحه.. هانى رمزي: عرض مسرحية أبو العربى اليوم سيكون إحتفالية فى حب سمير غانم

قال الفنان هانى رمزى ان عرض مسرحية أبو العربى اليوم سبكون إحتفالية فى حب سمير غانم

ونشر هاني رمزي صورا للفنان الراحل سمير غانم عبر موقع انستجرام وكتب عرض مسرحية أبو العربى اليوم سيكون إحتفالية فى حب سمير غانم وسنهدى العرض لروحه لأنه عاشق للمسرح وعاشق للضحك الله يرحمه #سمير_غانم ”.

مسرحية “أبو العربي” من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن.

وكان هانى رمزى سبق وأن قدم شخصية أبو العربى فى السينما من خلال فيلم حمل الاسم ذاته، وشارك فى بطولته كل من منة شلبي وصلاح عبد الله ووحيد سيف.