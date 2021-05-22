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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على قناة مدرستنا غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021،  ابتداءا من يوم الأحد 23 مايو عبر قناة مدرستنا 2،

و تردد قناة مدرستنا2: القمر الصناعي: النايل سات .. تردد: 12206 الاستقطاب: رأسي.. معدل ترميز: 27500 .. معامل تصحيح الخطأ ⅚.

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إجراء عاجل من التعليم بشأن امتحانات مايو التجريبية للثانوية العامة

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الحكومة تنفي تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

وتعرض قناة مدرستنا 2 المراجعات النهائية في شكل محتوى تعليمي تفاعلي وفق نظام التقييم الجديد.

وتعتمد قناة مدرستنا ٢ على مساعدة الطلاب في الوصول لأفضل طرق المذاكرة وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة بالإضافة إلى تيسير فهم أسئلة التقويم والامتحان وإلقاء الضوء على كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.

التربية والتعليم الثانوية العامة المراجعات النهائية بدء قناة مدرستنا

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