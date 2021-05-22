بدء المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على قناة مدرستنا غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، ابتداءا من يوم الأحد 23 مايو عبر قناة مدرستنا 2،

و تردد قناة مدرستنا2: القمر الصناعي: النايل سات .. تردد: 12206 الاستقطاب: رأسي.. معدل ترميز: 27500 .. معامل تصحيح الخطأ ⅚.

وتعرض قناة مدرستنا 2 المراجعات النهائية في شكل محتوى تعليمي تفاعلي وفق نظام التقييم الجديد.

وتعتمد قناة مدرستنا ٢ على مساعدة الطلاب في الوصول لأفضل طرق المذاكرة وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة بالإضافة إلى تيسير فهم أسئلة التقويم والامتحان وإلقاء الضوء على كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.