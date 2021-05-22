دوري أبطال أفريقيا.. سيمبا يتقدم على كايزر تشيفز بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق سيمبا التنزاني على نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما، على الملعب الوطني في تنزانيا، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف سيمبا الوحيد عن طريق جون رافائيل بوكو، في الدقيقة 24، من عمر المباراة.

ويحتاج سيمبا التنزاني لتسجيل 4 أهداف في الشوط الثاني، للصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على سيمبا التنزاني بأربعة أهداف دون رد.

وسيلتقي الفائز من مواجهتي سيمبا وكايزر تشيفز سيواجه الفائز من مباراتي الوداد ومولودية الجزائر.

وفي نفس التوقيت انتهى الشوط الأول، من مباراة صن داونز والأهلي، بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

كان الأهلي تفوق على صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي، على ستاد القاهرة الدولي.