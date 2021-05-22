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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. لاميتا فرنجيه تمارس التمارين الشاقة في الجيم

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه، جمهورها بصور وفيديو لها آثناء ممارسة الرياضة عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "لاميتا" خلال الفيديو وهي تمارس التمارين الشاقة بمساعدة نجلها جاستن خلال تواجدها بالجيم، ونالت الصور والفيديو تفاعل الجمهور.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

 

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IMG_٢٠٢١٠٥٢٢_١٥٥٢٠٩
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IMG_٢٠٢١٠٥٢٢_١٥٥٣٢٠
الفنانة اللبنانية ممارسة الرياضة لاميتا فرنجية اطلاله جريئه رمضان مبروك أبو العلمين حمودة تامر حسني رياضة تمارين

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