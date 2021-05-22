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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

أخبار الفن| تعرض نجل الفنان أحلام الشامسي لحادث مروع.. تعليق مثير من هالة صدقى على وفاة سمير غانم

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، نسردها كما يلي في السطور التالية ..

 

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

تعرضت الفنانة يسرا لحملة هجوم كبيرة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد ظهورها في حفل زفاف ليلة أمس، الجمعة 21 مايو، وهي تلهو وترقص على أغاني الفنان عمرو دياب، بعدما حضرت جنازة الفنان الراحل سمير غانم،  صباح أمس، وظهرت علامات الحزن عليها.

 

بعد ساعات من طرحه أغنية جديدة.. مطرب المهرجانات سادات يعلن وفاة والده

بعد ساعات من طرحه أغنية المهرجانات الجديدة  «انا المجال»، أعلن مطرب المهرجانات الشعبية «سادات» وفاة والده صباح اليوم السبت 22 مايو، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان.

 

جوازة بعد جنازة.. ليلة بكت فيها لبلبة على سمير غانم بـ السواريه

حالة كبيرة من الجدل أثيرت، على خلفية حفل زفاف ابن أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة ليلة أمس الجمعة، بسبب حضور عدد من الفنانات ورقصهن على أغاني مطرب الحفل «عمرو دياب»، بعدما ظهرن بالأسود بجنازة النجم الكوميدي سمير غانم، في صباح اليوم ذاته، وهن يظهرن بعلامات الحزن عليها.

 

حادث مروع.. ابن الفنانة أحلام الشامسي ينجو من موت محقق

تداولت مواقع إخبارية عربية، أخبارا عدة عن تعرض ابن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي «فاهد الهاجري»، لحادث سير مروع في منطقع الإحساء بالمملكة العربية السعودية، وتهشم سيارته بالكامل.

 

سيبت الفرح من أجل العزاء.. تعليق مثير لـ هالة صدقي على وفاة سمير غانم

كتبت الفنانة هالة صدقي، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت من خلاله على جنازة النجم الكوميدي سمير غانم، التي شُيعت أمس الجمعة 21 مايو.

 

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