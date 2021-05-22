أخبار الفن| تعرض نجل الفنان أحلام الشامسي لحادث مروع.. تعليق مثير من هالة صدقى على وفاة سمير غانم

أخبار النجوم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، نسردها كما يلي في السطور التالية ..

تعرضت الفنانة يسرا لحملة هجوم كبيرة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد ظهورها في حفل زفاف ليلة أمس، الجمعة 21 مايو، وهي تلهو وترقص على أغاني الفنان عمرو دياب، بعدما حضرت جنازة الفنان الراحل سمير غانم، صباح أمس، وظهرت علامات الحزن عليها.

بعد ساعات من طرحه أغنية المهرجانات الجديدة «انا المجال»، أعلن مطرب المهرجانات الشعبية «سادات» وفاة والده صباح اليوم السبت 22 مايو، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت، على خلفية حفل زفاف ابن أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة ليلة أمس الجمعة، بسبب حضور عدد من الفنانات ورقصهن على أغاني مطرب الحفل «عمرو دياب»، بعدما ظهرن بالأسود بجنازة النجم الكوميدي سمير غانم، في صباح اليوم ذاته، وهن يظهرن بعلامات الحزن عليها.

تداولت مواقع إخبارية عربية، أخبارا عدة عن تعرض ابن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي «فاهد الهاجري»، لحادث سير مروع في منطقع الإحساء بالمملكة العربية السعودية، وتهشم سيارته بالكامل.

كتبت الفنانة هالة صدقي، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت من خلاله على جنازة النجم الكوميدي سمير غانم، التي شُيعت أمس الجمعة 21 مايو.