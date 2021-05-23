هل تجوز الأضحية في المولد النبوي؟ أمين الفتوى يوضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه “كيف تقسم الأضحية التي تذبح للمولد النبوي؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا يوجد شيء اسمه أضحية تذبح للمولد النبوي، فالأضحية تكون فى عيد الأضحى.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء على يوتيوب، أنما لو أراد الشخص أن يذبح شيئا كرامة لمولد النبي عليه الصلاة السلام فيوزع على أهل الله "الفقراء".

حكم من ذبح احتفالا ببناء منزل جديد

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية السابق، إنه إذا ذبح الإنسان من أجل بناء بيت جديد، فلا بأس به، فهو لم يذبحه على أنه أضحية، أو على أنه صدقة، وإنما ذبحه بهذه المناسبة ولا يقال: إنه ليس لله، لأن كل شيء لله: "قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ" [الأنعام:162]، لكن الذي دفعه إلى ذلك كونه بنى بيتًا وأراد أن يطعم الناس أو يدل الناس على بيته.

وأضاف علام، فى إجابته على سؤال «بنيت بيتًا جديدًا فهل يجب علي ذبح ذبيحة؟»، أنه لا يجب عليك ذبح ذبيحة لبناء بيت جديد فهذا ليس من الأمور الواجبة وإنما شكرا للمُنعم عز وجل أن رزقك التوفيق فى بناء هذا المنزل.

وتابع أنه يمكن ان تذبح ذبيحة على سبيل الاستحباب تقرباً وشكراً لله على نعمه التوفيق وهذا من محاسن الأخلاق ومندرج تحت عموم الله سبحانه وتعالى "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا".

أيهما أفضل الذبح أم التصدق بالمال عند شفاء المريض

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن شفاء المريض يكون من عند الله تعالى.وأضاف "عثمان"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال مضمونة ( أيهما أفضل الذبح أم التصدق بالمال عند شفاء المريض؟)، أن الذبح ليس سببا فى الشفاء، موضحًا أن الصدقة قد تكون سببًا في ذلك، وأن الذبح قد يدخل ضمن الصدقة، منوهًا بأنه لم يرد نص بشفاء مريض بسبب الذبح.

وأشار إلى أن حمد الله أهم شيء، فأحد الصالحين عندما ضاعت منه دابة فقال لو وجدتها لأحمدان الله محامد يرضها، فكلمة الحمد لله أى أن يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليه ويشرب الشربة فيحمد الله عليه، فالأهم هو الحمدلله عند شفاء المريض وبعد ذلك لك ان تفعل ما تريد فافعله.

وتابع: إذا أردت ان تخرج مالًا شكرًا لله جائز أو أن تصلى ركعتين شكرًا لله جائز أيضًا أو إن أردت ان تذبح وتطعم المساكين شكرًا لله على شفاء المريض جائز كل هذا يكون فى ميزان حسناتك، الأهم من كل هذا أن تحمد الله.

