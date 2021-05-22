عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. حق اللجوء لمصر

صدى البلد

اللجوء لأي دولة ليه أسباب مختلفة حسب ما أقرته منظمة الإغاثة الدولية بالأمم المتحدة فهناك لجوء بسبب:-


- الاضطهاد على أساس العرق 
- الاضطهاد على أساس الطائفة الدينية
- الاضطهاد على أساس حرية التفكير
- الاضطهاد على أساس المعارضة السياسية
- الاضطهاد على أساس قمع حرية التعبير
- الاضطهاد على أساس المشاركة في المجموعات الاجتماعية أو أنشطتها 
- الاضطهاد على أساس الميول الجنسية
- الكوارث البيئية والطبيعة
- الفرار من الحروب
- الخوف على الحياة

وقد صرح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان النائب كمال عامر للمحررين البرلمانيين عام 2019 أن مصر تستضيف لاجئين وطالبي لجوء من أكثر من 60 دولة، يصلون إليها بطريقتين "شرعية وغير شرعية"، مشيراً إلى أن عدد اللاجئين المسجلين في مصر 247 ألف لاجئ، بينما عدد اللاجئين الغير مسجلين 5 مليون لاجئ تعاملهم مصر معاملة الفرسان كأبنائها حيث يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وأن نصيب الأسد من عدد اللاجئين يعود للسوريين الذين بلغت نسبتهم 58%، تلاهم الإثيوبيون بنسبة 7%، ثم الإرتريون بنسبة 5%، فجنوب السودان بنسبة 4%، والصوماليون بنسبة 3%، تساوى معهم العراقيون بنسبة 3%، وتساوى معهما مجموع حصص باقي الجنسيات الأخرى بنسبة 3%، وقد تمركز 74% من اللاجئين في محافظة القاهرة وتبعتها الجيزة، ثم الإسكندرية، فالشرقية، ثم دمياط والدقهلية.

وطبيعي منظمة الإغاثة بتدعم اللاجئين في كل دول العالم وبتدفعلهم مرتبات شهرية بجانب اللى بتدفعه للدول المُضيفة؛ إلا مصر يا مؤمن فاتحه دراعتها وواخدة الكل في حضنها ولا بتاخد أبيض ولا أسود على أي لاجئ قاعد عندها، على عكس دول العالم اللي بتقبض على قفا اللاجئين وبتعيشهم عيشة لا ترضي عدو ولا حبيب ورمياهم في مخيمات يتجمدوا في الشتاء من  البرد ويتحرقوا في الصيف من الحر.

إنما مصر اللاجئين عايشين فيها أحسن من المصريين نفسهم بيتعلموا ويتعالجوا في المدارس والمستشفيات الحكومية ببلاش ويسكنوا في أحسن الأماكن فتلاقي منهم اللى عايش في الرحاب ومدينتي ومنهم اللى في المعادي وفيه اللى في مدينة نصر ومصر الجديدة ومنهم في أكتوبر والدقي والمهندسين وأقلهم وضعاً في بولاق الدكرور والتبة وما يماثلها من أماكن شعبية ودول الأفارقة، على عكسك أنت يا صاحب الأرض يا مواطن يا بائس ياللي بتتعالج وتتعلم في مدارس ومستشفيات الحكومة بفلوس على عكس ما كان قبل 2011، وبتدفع ضرائب وبيطلع عينك وعين اللي خلفوك يومياً وبيزيد عليك الأسعار وبتقبض بالجنيه المصري اللي غرق من نوفمبر ٢٠١٦ ووصل للقاع وبيتنافس مع أقل أنواع العملات في السقوط والأنهيار، إنما اللاجئ بسم الله ما شاء الله بيقبض بالدولار لكن بيتعالج ويتعلم ويأجر شقق ومحلات بالجنيه المصري.

دي الأعداد لحد سنة 2019، ياعالم وصلنا لكام دلوقتي وأحنا في 2021، هل العدد زاد ولا لسه على حاله؟!

فمن غير قر ولا حسد ولا نبر، بما إن اللاجئين في مصر حاصلين على كل المزايا عكس المواطن البائس الفقير الغلبان، وبما أن الحكومة مابتخدش فلوس أو مزايا عليهم، يبقى قدامنا حل من الأثنين يا أما مشكورين يرجعوا بلادهم أو يشوفولهم مكان تاني وكفاية قعدتهم هنا لحد كده، يا أما نطالب كشعب مصري حق اللجوء لمصر علشان نحصل على نفس مزايا اللاجئين فنتساوى بيهم وماحدش يبقى أحسن من حد.

فوحياة النبي يا مصر أقبلي لجوئنا وفتحي حضنك لينا بدل الغُرب إللى واخدين خيرك لأننا كفرنا منهم واللي يقوم عكس كده يبقى ضد المنطق.

ترشيحاتنا

موسيماني: حققنا تأهلا مستحقا.. ونركز حاليا في السوبر الإفريقي

مدبولي يشهد توقيع عقد"العربية للتصنيع و"دي إم جي موري"لمصنع ماكينات التحكم الآلي

الرئيس السيسي يؤكد أهمية إحياء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

استمرار التحركات المصرية لاحتواء التصعيد بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

بالزي الابيض .. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة أنيمبا وبيراميدز

هكذا فعل الشناوي ولاعبو الأهلي عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا|شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقانون ..شرطان يعفيان المواطن من الضرائب المقررة علي دخله

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

رامي رضوان ينشر صورة بـ رسالة مؤثرة لـ الراحل سمير غانم

تناول قرص كيماوي.. انتحار طالب ثانوي في ميت غمر لمروره بأزمة نفسية

أول تعليق من الكاف بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

افرحوا بعد ما تدفنوني.. تامر حبيب يرد بقوة: حد عايز حاجة؟

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

رغم الخسارة بثلاثية.. كايزر تشيفز يطيح بسيمبا من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

نجلاء شمس تكتب: القضية المركزية

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. حق اللجوء لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ