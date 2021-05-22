عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

صدى البلد

جملة مأثورة دائمًا ما نسخدمها للإشارة لموقف معين لكى نستحضر احساس إيجابى بالنظر لنصف الكوب الممتلئ أو النظر بطرية سلبية إلى نصف الكوب الفارغ.
هذه الجملة تحمل معنى عميق وذو اثر نفسى يحث الإنسان على التفكير بإيجابية فى حياتة اثناء تعرضة للإبتلاء او مشكلة ما وان يلتمس ويرى النقاط المضيئة فى الأمور التى يعيشها وهذا التفكير الإيجابى له الكثير من الفوائد على الفرد والمجتمع وهذه المقولة تريح الإنسان وتدفعة لشكر النعم المادية والمعنوية التى اكتسبها بطرق سليمة.
فالتفاؤل والأمل ورؤية ما تبقى فى الكأس وعدم التحسر على ما شرب او اريق منها فيها فائدة للإنسان والناس ينقسمون الى انواع حسب نظرة كل منهم للأمور.. الأول يرى الجزء الممتلئ ويحمد الله على المتبقى منها والثانى لا يرى الا الفارغ فى اعلاها ولا يرى غير السلبيات دائم الشكوى لا يرى الا الأخطاء ويكون دائم القلق والتوتر يريد ان يرى كل شئ صحيح ولا يكلف نفسه للتعب او الجهد فى تصحيح الأخطاء او معالجة السلبيات بل لا يرى اى فائدة من العلاج اساسا الى ان يصل الى حد الإكتئاب اما النوع الثالث فهو يرى الصورة كاملة واضحة امامة ويرى الإيجابيات ويستفيد منها ويرى السلبيات ويبذل جهدة فى القضاء عليها ويناقش الموقف او المشكلة بهدوء ويستفيد بالرأى الأخر فى معالجة السلبيات وهناك نوع رابع لا يرى الكوب اصلا .
من هنا  يجب ان نعلم ان الكوب بداخلنا كل منا له كوب فارغ كلما حدث شئ يغضب الإنسان يبدأ الكوب فى الإمتلاء ويتراكم بداخلة كل ما هو سلبى من هنا ظهرت اساليب التحكم فى الغضب وانشاء مراكز ومستشفيات ومراكز ودورات تدريبية تساعد الأفراد على ادارة الغضب وترويضه بما يتبعة من مشاعر سلبية وتغيرات فسيولوجية تؤثر بالسلب على الإنسان ...
سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول "اصبحت وليس لى سكون الا فى مواضع القدر ان كانت مصيبه فلها عندى الصبر وان كانت نعمه فلها عندى الشكر"
ولا يوجد حدث يحدث فى الكون الا بإذن الله والإنسان المؤمن يرى ان منع الله لنا فيه عطاء وما أخذ منك الا ليعطيك وعطاء الله كله مودة ومحبه للعبد.
عندما ننظر بطريقة محدودة وضيقة لا نستطيع ان ننظر الى اليسر عندما يأتى مع العسر ولا نرى الجانب المضئ وقت الإبتلاء لأن نظرتنا وحساباتنا الدنيوية المحدودة تعيق رؤيتنا للأحداث الأشمل التى تحدث من حولنا ... 
وتدابير الله اوسع واشمل بكثير من نظرتنا المحدودة التى تكاد تصل الى النظرة التشاؤمية فى وسط زحمة هذه الأفكار لا نرى باب مفتوح وهو الإتكال على الله ولأخذ بالأسباب وان نربط ثقتنا بالله وليس الأفكار التشاؤمية وان نؤمن انه يوجد يسر يأتى مع عسر ويوجد إحسان جزاءا لإحسان .... 
واختم مقالى بسؤال أحد الحكماء " لماذا احسنت لمن أساء اليك ؟ " فرد " لأننى اجعل حياتة أفضل ويومى أجمل ومبادئى أقوى وروحى انقى ونفسى أصفى ".
 

ترشيحاتنا

موسيماني: حققنا تأهلا مستحقا.. ونركز حاليا في السوبر الإفريقي

مدبولي يشهد توقيع عقد"العربية للتصنيع و"دي إم جي موري"لمصنع ماكينات التحكم الآلي

الرئيس السيسي يؤكد أهمية إحياء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

استمرار التحركات المصرية لاحتواء التصعيد بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

بالزي الابيض .. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة أنيمبا وبيراميدز

هكذا فعل الشناوي ولاعبو الأهلي عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا|شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقانون ..شرطان يعفيان المواطن من الضرائب المقررة علي دخله

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

رامي رضوان ينشر صورة بـ رسالة مؤثرة لـ الراحل سمير غانم

تناول قرص كيماوي.. انتحار طالب ثانوي في ميت غمر لمروره بأزمة نفسية

أول تعليق من الكاف بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

افرحوا بعد ما تدفنوني.. تامر حبيب يرد بقوة: حد عايز حاجة؟

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

رغم الخسارة بثلاثية.. كايزر تشيفز يطيح بسيمبا من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

نجلاء شمس تكتب: القضية المركزية

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. حق اللجوء لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ