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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر سيارات تنجذب لها السيدات في القيادة .. صور

صدى البلد

تبحث الكثير من السيدات عن نوع سيارة مناسب يمكن استخدامه للأغراض المختلفة والاعتماد عليه للقيام بالمشاوير الهامة التي تحتاج إلى وسيلة نقل سريعة .

 

ويختلف اهتمام النساء بالسيارات مقارنة بالرجال، حيث اقتحمت النساء مؤخراً عالم السيارات وأصبحن يبرعن في قيادتها بل والسير على الطرق السريعة، ولم تعد قيادة السيارات وخوض السباقات من مهمات الرجال فقط بل أصبحت النساء تنافس وبقوة. 

 

فما أفضل أنواع السيارات التي تنجذب إليها السيدات وتحب قيادتها؟ 

 

كيا بيكانتو

 سيارة كيا بيكانتو هي من  أفضل أنواع السيارات المناسبة للسيدات وذلك نظرًا وإمكانياتها الكبيرة، ويناسب صغر حجمها الفتيات من جميع الأعمال والسيدات الراغبين في الذهاب إلى العمل أو الجامعة، ويتمتع السيارة بطرازين يزود أحدهم بناقل حركة يدوي والآخر مزود بأوتوماتيك. بالإضافة أنها تعمل بمحرك 1250 سي سي.

 

فيات بونتو

تتميز السيارة بشكل أنيق وتصميم فريد وذوق عصري جميل يتناسب مع ذوق المرأة ولمستها الجمالية.

وعلى الرغم من الشكل الصغير الذي تبدو عليه السيارة إلا إنها مزودة بصالون واسع من الداخل، كذلك تأتي السيارة بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك، كما إنها تعمل بمحرك 1400 سي سي.

 

هيونداي i10

 هذا النوع من السيارات التي تقدمها شركة هيونداي الكورية، هي سيارة ميسورة التكلفة وعملية للتنقل في المدينة وذات مظهر جيد وأنيق يسهل المحافظة عليه، محرك السيارة ذو السعة الصغيرة، فعّال ومثالي للسائقين الجدد، وتعمل السيارة بقدرة تساوي 84 حصان.

 

هوندا CR-V

 وتعد هونداCR-V  من السيارات التي تقدم للراكب مساحات كبيرة، وهي سيارة مفضلة للنساء اللواتي يرغبن في التجول بين في الشوارع والميادين ، هذا النوع يعد الأكثر مبيعاً على مستوى العالم كونها تتسم بالسلامة والعملية. ويعمل محركها يسع 2،4 لتر، وقدرتها 188 حصان.

 

رينو كابتور

جميلة المظهر داخلياً وخارجياً و ملائمة للفتيات و عصرية شبابية، حيث تسمح سائقتها باستخدامها لأغراض متعددة الأغراض الترفيهية والرياضية، وتعمل بسعة السيارة 1،2 لتر، وقدرتها 120 حصان.

 

ميني كوبر

حيث تتميز السيارة بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 136 حصانًا، ويوجد بهاالعديد من الكماليات، مثل الفرامل المانعة للانزلاق، التكييف والباور، ومثبت السرعة ، والوسائد الهوائية، والنظام الذكي لركن السيارة، والتحكم بالمصابيح الأمامية، وطي المرايات كهربائيا، علاوة على حجمها الصغير، حيث استطاع الطابع الرياضي لهذه السيارة أن يجذب الكثير من السيدات. 

 

مازدا 3

هذه السيارة مناسبة جداً للمبتدئين في عالم القيادة ومحبي التقنيات أيضاً، كما أن هذا الإصدار من مازدا مصمم بشكل جيد ومزود بمميزات الراحة والرفاهية وهي عملية جدا ، حيث ان المحرك يسع 1،6 لتر، وقدرتها 103 حصان.

عالم السيارات السيارات الطرق السريعة قيادة السيارات هيونداي الكورية هوندا CR-V قيادة المرأة

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