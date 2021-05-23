زيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من كورنيش وممشى بورتوفيق والشاطئ العام الجديد بالسويس

قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس اليوم بجولة تفقدية بدأها من امام شاليهات بورتوفيق حتي اول طريق بورتوفيق امام السينما لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بطريق بورتوفيق والتي تشمل ممشي وكورنيش بورتوفيق بطول ١٣٠٠ مترا بداية من شاليهات بورتوفيق وشمل مضمار الدراجات علي خليج السويس وملاهي وحديقة الأطفال ومنطقة خدمات ومحلات جديدة وساحة انتظار ، ومناطق ترفيهية .. مؤكدا علي الشركة المنفذة سرعة استكمال اعمال الانشاءات والمسطحات الجمالية والارصفة والدهانات والانارة العامة واحواض الورود حتي يعود الشكل الجمالي للمنطقة .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بمتابعة المشروعات والخدمات العامة والمرافق الحيوية في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا.



وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ اعمال انشاء الجديقة الشاطئية والشاطئ العام الجديد بجوار كورنش السويس وحتي المدرسة البحرية .. مؤكدا علي الشركة المنفذة سرعة استكمال باقي المنشات والشاليهات داخل الشاطئ وباقي المرافق العامة استعدادا لافتتاحه لشعب السويس خلال الفترة القادمة .



واكد الدكتور عبد الله رمضان علي مدير عام مديرية الاسكان بزيادة معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة للاعمال التي تتم حتي الانتهاء منها .



رافق الدكتور عبد الله رمضان فى الجولة كل من اللواء عبد العظيم محمد مدير عام المواقف والعميد احمد يوسف مدير عام الشاليهات والشواطئ ومحمد عبد الله سكرتير حى السويس والمهندس اسامة بصل مديرعام الاسكان والمهندسة مديجة صديق مديرعام الطرق واشرف سليمان مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق والمهندس محمد خالد مدير الادارات الهندسية بالحي وممثلا للشعبة الهندسية والشركات المنفذة لاعمال التطوير .