اقتصاد الإمارات| وزارة الاقتصاد تطلق منصة رقمية مبتكرة لتسهيل الحصول على رخصة الإرشاد السياحي الموحدة

أعلنت وزارة الاقتصاد، ممثلة بإدارة تنمية السياحة، بالتعاون والتنسيق مع هيئات ودوائر السياحة المحلية عن إطلاق منصة رقمية مبتكرة لتسهيل إجراءات الحصول على رخصة الإرشاد السياحي الموحدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في معرض "سوق السفر العربي" الذي اختتم فعالياته مؤخرا في دبي، إذ تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فتح باب تسجيل الراغبين بالحصول على "رخصة الإرشاد السياحي الموحدة للمواطنين"، ابتداءً من 15 يونيو في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتحفيز إقبال المزيد من المواطنين على مهنة الإرشاد السياحي.





وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية الرسمية " وام" أن إطلاق المنصة جاء لتسهيل آليات الحصول على الرخصة، وتخصيص قناة موحدَّة لاستقبال طلبات المواطنين، وتوفير جميع المعلومات حول متطلبات وإجراءات الترخيص وكيفية تقديم الاختبار المعرفي، فضلاً عن إتاحة إمكانية تنزيل المحتوى التدريبي.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت الرخصة الموحدة للإرشاد السياحي للمواطنين تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع السياحة باعتباره ركيزة أساسية في تطلعاتها المستقبلية ببناء اقتصاد متنوع ومتوازن ومستدام للأجيال القادمة.

دعم السياحة في الامارات

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز دور المواطنين بتمثيل بلدهم والتعريف بمقوماته السياحية ومعالمه التاريخية، وبيئته الطبيعية التي تعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية مفضلة للزوار من مختلف دول العالم.