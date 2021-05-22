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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس الوزراء الليبي يدعوا إلى فتح الحدود مع تونس ويعلن إرسال مساعدات طبية لها

رئيس الوزراء الليبي
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة

دعا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إلى فتح الحدود بين بلاده وتونس، مؤكدًا على أهمية تطابق مصالح البلدين.

وقال الدبيبة، في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي هشام المشيشي، "سنرسل بعض المساعدات الطبية إلى تونس لمواجهة جائحة كورونا".

وأضاف الدبيبة "طلبنا من تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة هناك وتم إبداء حسن نية في هذا الشأن".

وأكد الدبيبة أن "تونس كانت دائما راعية للحوار بين الليبيين وسنبذل كل في ما في وسعنا للوقوف بجانبها".

طالب ‏المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ، مجلس النواب الليبي بتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة، قبل 1 يوليو القادم .

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وقال كوبيش بحسب بوابة الوسط الليبية، في إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم حول الأوضاع في ليبيا :"على مدى الأشهر الماضية، بثت التطورات الإيجابية أملا متجددا في إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها وفي استعادة سيادتها وفي تحقيق السلام والتنمية المستدامة والأمن والسلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة".

وأضاف :" تبقى المهمة الحاسمة للسلطات والمؤسسات الليبية ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، وتقع هذه الأولوية في صميم ولاية حكومة الوحدة الوطنية فيما تقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية توضيح القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة، وذلك في موعد أقصاه 1 يوليو لإتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا للتحضير للانتخابات".

وتابع أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دأبت على مواصلة العمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 ، إذ تمت مراجعة قائمة الناخبين بالتنسيق مع مصلحة السجل المدني بغية تجهيزها لتحديث سجل الناخبين في الفترة المقبلة، وبدؤوا بالفعل في إنتاج 2.3 مليون بطاقة ناخب للناخبين الذين سجلوا في عمليات انتخابية سابقة.

وقال: "إن وقف إطلاق النار ما زال مستمرا، وعلى الرغم من وقوع اشتباكات من وقت لآخر بين مختلف المجموعات المسلحة، فإن عمليات بناء الثقة تتواصل بين الجانبين، وفي الفترة الماضية، أفرج الجانبان عن مئات السجناء والمعتقلين وجرى إطلاق هؤلاء بشكل أسبوعي تقريبا في مناطق متفرقة من البلاد، خصوصا خلال شهر رمضان، ومع ذلك، تعثر إحراز تقدم في قضايا رئيسية من قبيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، فيما لم يتم البدء بسحب المرتزقة الأجانب والمقاتلين والقوات الأجنبية، الأمر الذي يرسخ انقسام ليبيا".

ليبيا تونس الحدود الدبيبة المشيشي

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